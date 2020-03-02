▲ 道指期貨跌近250點 黑期跌約130點（不斷更新）

市場憂慮新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，道指「黑足1星期」，上周五再跌357點，道指全周累跌逾3000點。港股若跟足ADR走勢，恒指今早料高開約53點。

恒指急挫 一文看清肺炎疫情對50隻藍籌受何影響

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【09：15】即月期指開報25953點，跌217點或0.8%。

【08：15】道指期貨最新跌246點，報25118點；黑期跌約130點，報25954點。

【08：15】赤子城（09911）發盈喜，赤子城預計，去年度客戶合約收入將錄得按年不低於30%的增長，年度經調整淨利潤將錄得不低於60%的增長。

赤子城發盈喜 去年度經調整淨利潤將增至少60%

【08：05】微盟（02013）公布，所有SaaS 業務生產環境已經恢復正常，SaaS 業務商戶被破壞的備份數據也已經找回，微盟預計於3月2日上午9時完成數據恢復上線。公司和公司管理層合計準備了1.5 億元人民幣的賠付資金。

微盟︰SaaS業務生產環境和數據恢復 準備1.5億人幣賠付資金

【07：50】四環醫藥（00460）公布，由中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院微生物流行病研究所與四環醫藥共同研製開發的法匹拉韋片用於新冠肺炎（武漢肺炎）的臨床研究已於近日啟動，研究2月初被國家科技部正式立項。

【新冠肺炎】四環醫藥法匹拉韋片用於新冠肺炎臨床研究啟動

【07：00】道指上周五一度再瀉1085點，尾市受聯儲局主席鮑威爾暗示不排除減息帶動，跌幅顯著收窄，收市跌幅收窄至357點或1.39%，收報25409點；納指收報8567點，升0.89點；標指收市跌24點，報2954點。

港股ADR收報26182點，升53點或0.2%；恒指夜期收報25803點，跌367點或1.4%。

道指上周五續跌357點港股ADR升53點 金價急跌逾4%

責任編輯︰梁浩碩