海航系造好 海航科技投資飈逾四成（不斷更新）

▲ 道指期貨跌近250點 黑期跌約130點（不斷更新）

市場憂慮新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，道指「黑足1星期」，上周五再跌357點，道指全周累跌逾3000點。港股今早低開52點，恒指早段倒升約200點。

恒指急挫 一文看清肺炎疫情對50隻藍籌受何影響

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【11：50】水泥建材股持續強勢，海螺（00914）升4.5%；中建材（03323）升11%；潤泥（01313）升4.8%。

【11：32】內地股市半日上升，上證半日收升2.9%；深證半日升3.4%；創業板指半日升2.9%。

【11：28】海航系造好，其中於本港上市的海航科技投資（02086）飈42%。

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【11：25】滙豐（00005）股價逆市跌0.8%，低見52.5元，現價股息率7.57厘。

【10：58】道指期貨最新升278點，報25642點。

深證升擴大至3%；上證升2.8%；創業板指升2.3%。

【10：41】國際油價於亞洲時段升3%，中石油（00857）升4.3%；中海油（00883）升2.6%；中石化（00386）升2%。

【10：36】港股升幅再擴至逾200點，手機孖寶舜宇（02382）升4.4%；瑞聲 （02018）升0.2%。

內房股造好，中海外（00688）升2.9%；潤地（01109）升3.9%；恒大（03333）升1.7%；融創（01918）升5.6%。

【10：23】內地股市造好，帶動港股再升逾100點，恒指最新報26270點，升140點。

上證升2%，深證升1.8%。

【10：01】大市早段反彈約200點後，恒指再度轉跌，最新報26127點，跌2點。

【09：58】恒指升幅收窄至約50點，最新報26180點。

【09：57】領展 （00823）股價逆市跌0.6%。領展行政總裁王國龍於上月26日以平均價74.065元，在市場內減持100萬股，套現約7406.5萬元，持股量由0.17%降至0.12%。

【逆市拋售】王國龍再減持領展 套現逾7400萬

【09：48】港股最新升約135點。

【09：46】中國2月財新製造業PMI為40.3，遠遜預期的46，前值為51.1。

【09：39】騰訊（00700）領升，股價低開後倒升2%，高見394.6元。

【09：33】市場憧憬聯儲局減息，惟本港地產股普遍逆市向下，恒地（00012）跌0.1%；新地（00016）跌0.8%；新世界（00017）跌0.6%；信置（00083）跌0.2%；長實（01113）升0.7%。

【美國減息】高盛料聯儲局本月可能提前減息 今年或減息一厘

【09：32】港股低開52點，早段倒升約200點，最新報26325點。

【09：30】澳門2月博彩收入大跌近9成，惟濠賭股造好，藍籌銀娛（00027）、金沙（01928）分別升逾1%。

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【09：20】恒指開報26077點，跌52點或0.2%；國指開報10315點，升13點或0.1%。

滙豐（00005）跌1.2%，開報52.5元；騰訊（00700）跌0.4%，開報384.6元。

【09：17】三生製藥（01530）發澄清公告，三生製藥就日前被指近半年來董事會頻繁變動，自去年10月以來已有4位董事相繼辭任、市場消息指三生製藥新上任的首席財務官翁木子亦已離開公司而作出澄清。

三生製藥就多名董事及CFO相繼辭任澄清

【09：15】即月期指開報25953點，跌217點或0.8%。

【08：15】道指期貨最新跌246點，報25118點；黑期跌約130點，報25954點。

【08：15】赤子城（09911）發盈喜，赤子城預計，去年度客戶合約收入將錄得按年不低於30%的增長，年度經調整淨利潤將錄得不低於60%的增長。

赤子城發盈喜 去年度經調整淨利潤將增至少60%

【08：05】微盟（02013）公布，所有SaaS 業務生產環境已經恢復正常，SaaS 業務商戶被破壞的備份數據也已經找回，微盟預計於3月2日上午9時完成數據恢復上線。公司和公司管理層合計準備了1.5 億元人民幣的賠付資金。

微盟︰SaaS業務生產環境和數據恢復 準備1.5億人幣賠付資金

【07：50】四環醫藥（00460）公布，由中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院微生物流行病研究所與四環醫藥共同研製開發的法匹拉韋片用於新冠肺炎（武漢肺炎）的臨床研究已於近日啟動，研究2月初被國家科技部正式立項。

【新冠肺炎】四環醫藥法匹拉韋片用於新冠肺炎臨床研究啟動

【07：00】道指上周五一度再瀉1085點，尾市受聯儲局主席鮑威爾暗示不排除減息帶動，跌幅顯著收窄，收市跌幅收窄至357點或1.39%，收報25409點；納指收報8567點，升0.89點；標指收市跌24點，報2954點。

港股ADR收報26182點，升53點或0.2%；恒指夜期收報25803點，跌367點或1.4%。

道指上周五續跌357點港股ADR升53點 金價急跌逾4%

責任編輯︰梁浩碩