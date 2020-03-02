內地股市造好 滬深股市收升逾3%（不斷更新）

▲ 道指期貨跌近250點 黑期跌約130點（不斷更新）

市場憂慮新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，道指「黑足1星期」，上周五再跌357點，道指全周累跌逾3000點。至於港股跟隨內地股市上升，大市今早低開52點後，恒指倒升逾200點。

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【15：11】港股升幅略為收窄至不足200點，恒指最新升187點，報26317點。

【15：02】內地股市造好，上證綜指收報2970點，升3.2%；深證成指收報11381點，升3.7%；創業板指收報點2135點，升3.1%。

【14：45】內銀向上，建行（00939）、工行（01398）分別升1.7%及1.3%；中行（03988）升近1%；農行（01288）升1.9%。

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【14：31】舜宇（02382）愈升愈有，股價午後升逾6%，高見129.3元，上試130元水平。

【14：30】港鐵（00066）逆市跌1.7%，為表現最差藍籌。大摩下調港鐵目標至41元，評級「減持」。

【14：10】內地股市午後續發力，升幅進一步擴大，上證升3.3%，深證升4%；創業板指升3.5%。

【14：10】港股午後升逾200點，最新升222點，報26352點。

【14：03】5G概念股造好，中興（00763）後曾升一成高見35.5元，最新升8%，成交7.4億元。

【13：30】內地股市上升，帶動券商股表現。中信証券（06030）升3.2%；中州證券（01375）升4.5%；國泰君安（02611）升4.1%；中金（03908）升7.1%；海通證券 （06837）升2.9%。

【13：23】醫療股向下，平安好醫生（01833）午後突轉跌0.3%；阿里健康 （00241）跌1.5%。

【13：20】5G概念股造好，中興（00763）升7.4%；鐵塔 （00788）升4.8%；中芯 （00981）升1.3%。

【13：10】港股午後初段升約200點。

滙豐（00005）跌0.6%。高盛將滙豐剔出「確信買入」名單，目標價削6.7%至最新70元。

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【12：50】道指期貨升幅收窄至不足百點，最新升87點；黑期升約240點。

【12：30】黑期升約200點，報26288點；道指期貨升188點。

【12：25】據韓聯社援引韓國聯合參謀本部消息稱，北韓發射「不明發射體」。

【12：10】道指期貨最新升209點，報25573點。

【12：00】恒指中午收報26371點，升241點或0.9%；國指中午收報10499點，升196點或1.9%。主板成交680億元。

藍籌當中，舜宇（02382）升5.6%，為表現最佳藍籌；港鐵（00066）逆市跌1.6%，藍籌中最差。

【11：50】水泥建材股持續強勢，海螺（00914）升4.5%；中建材（03323）升11%；潤泥（01313）升4.8%。

【11：32】內地股市半日上升，上證半日收升2.9%；深證半日升3.4%；創業板指半日升2.9%。

【11：28】海航系造好，其中於本港上市的海航科技投資（02086）飈42%。

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【11：25】滙豐（00005）股價逆市跌0.8%，低見52.5元，現價股息率7.57厘。

【10：58】道指期貨最新升278點，報25642點。

深證升擴大至3%；上證升2.8%；創業板指升2.3%。

【10：41】國際油價於亞洲時段升3%，中石油（00857）升4.3%；中海油（00883）升2.6%；中石化（00386）升2%。

【10：36】港股升幅再擴至逾200點，手機孖寶舜宇（02382）升4.4%；瑞聲 （02018）升0.2%。

內房股造好，中海外（00688）升2.9%；潤地（01109）升3.9%；恒大（03333）升1.7%；融創（01918）升5.6%。

【10：23】內地股市造好，帶動港股再升逾100點，恒指最新報26270點，升140點。

上證升2%，深證升1.8%。

【10：01】大市早段反彈約200點後，恒指再度轉跌，最新報26127點，跌2點。

【09：58】恒指升幅收窄至約50點，最新報26180點。

【09：57】領展 （00823）股價逆市跌0.6%。領展行政總裁王國龍於上月26日以平均價74.065元，在市場內減持100萬股，套現約7406.5萬元，持股量由0.17%降至0.12%。

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【09：48】港股最新升約135點。

【09：46】中國2月財新製造業PMI為40.3，遠遜預期的46，前值為51.1。

【09：39】騰訊（00700）領升，股價低開後倒升2%，高見394.6元。

【09：33】市場憧憬聯儲局減息，惟本港地產股普遍逆市向下，恒地（00012）跌0.1%；新地（00016）跌0.8%；新世界（00017）跌0.6%；信置（00083）跌0.2%；長實（01113）升0.7%。

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【09：32】港股低開52點，早段倒升約200點，最新報26325點。

【09：30】澳門2月博彩收入大跌近9成，惟濠賭股造好，藍籌銀娛（00027）、金沙（01928）分別升逾1%。

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【09：20】恒指開報26077點，跌52點或0.2%；國指開報10315點，升13點或0.1%。

滙豐（00005）跌1.2%，開報52.5元；騰訊（00700）跌0.4%，開報384.6元。

【09：17】三生製藥（01530）發澄清公告，三生製藥就日前被指近半年來董事會頻繁變動，自去年10月以來已有4位董事相繼辭任、市場消息指三生製藥新上任的首席財務官翁木子亦已離開公司而作出澄清。

三生製藥就多名董事及CFO相繼辭任澄清

【09：15】即月期指開報25953點，跌217點或0.8%。

【08：15】道指期貨最新跌246點，報25118點；黑期跌約130點，報25954點。

【08：15】赤子城（09911）發盈喜，赤子城預計，去年度客戶合約收入將錄得按年不低於30%的增長，年度經調整淨利潤將錄得不低於60%的增長。

赤子城發盈喜 去年度經調整淨利潤將增至少60%

【08：05】微盟（02013）公布，所有SaaS 業務生產環境已經恢復正常，SaaS 業務商戶被破壞的備份數據也已經找回，微盟預計於3月2日上午9時完成數據恢復上線。公司和公司管理層合計準備了1.5 億元人民幣的賠付資金。

微盟︰SaaS業務生產環境和數據恢復 準備1.5億人幣賠付資金

【07：50】四環醫藥（00460）公布，由中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院微生物流行病研究所與四環醫藥共同研製開發的法匹拉韋片用於新冠肺炎（武漢肺炎）的臨床研究已於近日啟動，研究2月初被國家科技部正式立項。

【新冠肺炎】四環醫藥法匹拉韋片用於新冠肺炎臨床研究啟動

【07：00】道指上周五一度再瀉1085點，尾市受聯儲局主席鮑威爾暗示不排除減息帶動，跌幅顯著收窄，收市跌幅收窄至357點或1.39%，收報25409點；納指收報8567點，升0.89點；標指收市跌24點，報2954點。

港股ADR收報26182點，升53點或0.2%；恒指夜期收報25803點，跌367點或1.4%。

道指上周五續跌357點港股ADR升53點 金價急跌逾4%

責任編輯︰梁浩碩