微盟反彈12% SaaS業務生產環境和數據恢復

▲ 微盟︰SaaS業務生產環境和數據恢復 準備1.5億人幣賠付資金

微盟（02013）日前披露SaaS業務系統遭員工蓄意破壞致使業務停擺，微盟最新公布，所有SaaS 業務生產環境已經恢復正常，SaaS 業務商戶被破壞的備份數據也已經找回，微盟預計於3月2日上午9時完成數據恢復上線。

微盟股價今早高開3.8%，開報4.98元，其後升幅擴大，午後高見5.43元，最終收報5.39元，升12.3%，成交4.56億元。

微盟表示，事故給公司的SaaS業務商家經營造成了不利影响及損失，公司管理層研究了商家賠付方案。針對事故可能帶来的潛在現金賠付和流量賠付，公司和公司管理層合計準備了1.5 億元人民幣的賠付資金，其中1億元人民幣由公司承擔。

董事會目前預計事故將會對集團於2020年的財務狀況帶來一定的負面影響，具體影響將在與受影響商戶溝通和確定具體賠付方式和金額後知悉。不過，考慮到事故為偶發事件，且公司已經恢復SaaS生產環境和數據並積極與商戶溝通賠償方案，預計不會對集團中長期的業務營運和財務狀況產生重大不利影響。

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責任編輯︰梁浩碩