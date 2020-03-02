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道指上周五續跌357點港股ADR升53點 金價急跌逾4%

金融經濟 07:23 2020/03/02

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道指上周五續跌357點港股ADR升53點 金價急跌逾4%

道指上周五續跌357點
市場憂慮新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，美股上周五仍未止跌，道指一度再瀉1085點，尾市受聯儲局主席鮑威爾暗示不排除減息帶動，跌幅顯著收窄，收市跌幅收窄至357點或1.39%，收報25409點；納指收報8567點，升0.89點；標指收市跌24點，報2954點。

港股ADR升53點
港股ADR收報26182點，升53點或0.2%；恒指夜期收報25803點，跌367點或1.4%。

油價6連跌 紐油跌5%
市場持續憂慮肺炎疫情打擊原油需求，油價6連跌，紐約期油收報44.76美元，跌2.33美元或5%；布蘭特期油收報50.22美元，跌1.66美元或3.2%。

美滙指數跌0.1%
美聯儲局減息預期升溫，美元下跌，美滙指數報97.99，跌0.1%；歐元兌美元報1.1069；避險需求帶動下，日圓上升，美元兌日圓報107.5。

美國10年期債息報1.163厘。

金價跌逾4%
新冠肺炎疫情蔓延，投資者拋售資產套現，金價跌穿1600美元，紐約期金收報1566.7美元，急跌75.8美元或4.6%。現貨金於1586美元水平。

責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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