【海航危機】負債7500億政府代表進駐　一文看清海航危機

▲ 海航集團董事長陳峰承認集團面臨流動性危機，形容今年為化解流動性風險決勝之年，但年初再爆發新冠肺炎。

擾攘多時的海航集團被接管消息終有結論，海南省政府工作組將進駐海航，具政府背景的顧剛、任清華分別擔任海航執行董事長、聯席首席執行官，陳峰、譚向東則維持董事長、首席執行官職務。

海航早幾年曾在海外大舉投資併購，「闊綽」姿態令市場咋舌，惟其後爆出流動性風險，即使不斷賣產也未能化解，致至今政府出手，當中是如何一步步發展？

創立23年躋身世界500強

海航集團成立於1993，比海南建省僅晚5年，前身為海南省航空公司/海南航空股份有限公司，1993年5月開航營運，首航海口至北京。

2014年，海航在成立23年，正式躋身世界500強，涉獵航空、地產、物流、資本等物業。海航去年以6183億人民幣營收，位居中國民營企業500強第二位，總資產超過1萬億人民幣。

金融海嘯後開啟「瘋狂」投資併購之路

不過海航更為市場熟知的是其極進取的海外投資收購作風，單在2016年，海航就以60億美元收購美國技術分銷商英邁國際（Ingram Micro）、65億美元收購希爾頓酒店25%股權、1.3億英鎊收購倫敦金絲雀碼頭商廈、100億美元購CIT飛機租賃業務、14億新加坡元購物流公司CWT、以1.6億澳元入股維珍航空。

海航再在2017年增持的德意志銀行並成為德銀最大股東，和以22.1億美元購買曼哈頓公園大道245號商廈。

而港人更為熟知的，則是海航通過旗下公司，在2016年底開始的4個月內，先後以合共272億元橫掃4塊啟德地皮，每呎樓面地價均在1.3萬元以上。

流動性危機爆發

不過，海航集團2017年開始資金運轉出現困難，出現流動性風險，開始變賣資產進行「自救」，包括出售紐約曼哈頓商廈、啟德4塊地皮以及減持德銀股權等。

董事長陳峰也承認海航面臨流動性危機，出現工資緩發等情況，他曾透露去年海航負債高達7500億元人民幣，並稱今年是海航化解流動性風險的「決勝之年」。

但年初以來爆發新冠肺炎（武漢肺炎），航空旅遊業陷入停擺，令海航雪上加霜。

不過，海航強調本次工作組進駐「並非接管海航集團」，政府僅協助推進海航風險處置工作。