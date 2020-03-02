【美股黑色一星期】德美利證券：亞洲客1月時已沽阿里巴巴　另追五大美股

▲ 德美利證券香港行政總裁梁偉基觀察到，該行本港及亞洲客戶，早於1月起部署偏好已有所變化。

肺炎全球擴散，美股上周更慘歷黑色一星期。德美利證券香港行政總裁梁偉基觀察到，該行本港及亞洲客戶，早於1月起部署偏好已有所變化。

梁偉基在接受訪問時表示，上述客戶1月入市較傾向於價值型或晶片行業股票，例如美國鋼鐵（美：X）和台積電（美：TSM），並淨沽出京東（美：JD）、阿里巴巴（美：BABA）、 英偉達（美：NVDA）。他認為，京東與阿里巴遭減持，不排除乃客戶憂慮肺炎疫情衝擊其業務，遂率先沽貨。

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他補充，亞洲和美國客戶，1月期間均淨沽出Netflix（美： NFLX）、推特（美：TWTR）、亞馬遜（美： AMZN）；同時淨買入蘋果（美： AAPL）、波音（美： BA）、微軟（美：MSFT）。

梁偉基續稱，美股近來雖不斷下扭挫，但香港客戶入市意欲非但沒有因此受到壓抑，反而上月交投「活躍了很多」。梁偉基謂，香港客戶當中，以部署衍生工具，佔每日總交易量約6成，較美國多，他解釋，本港以至亞洲客戶之活躍時間與歐美不同，故可在亞洲交易時段期間，提前部署期貨等工具，當中交易對象以大型指數為主。

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