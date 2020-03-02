  • 20°C
香港時間 : 2020304日 (三) 04:35
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【美股黑色一星期】德美利證券：亞洲客1月時已沽阿里巴巴　另追五大美股

金融經濟 07:00 2020/03/02

分享：

德美利證券香港行政總裁梁偉基觀察到，該行本港及亞洲客戶，早於1月起部署偏好已有所變化。

肺炎全球擴散，美股上周更慘歷黑色一星期。德美利證券香港行政總裁梁偉基觀察到，該行本港及亞洲客戶，早於1月起部署偏好已有所變化。

梁偉基在接受訪問時表示，上述客戶1月入市較傾向於價值型或晶片行業股票，例如美國鋼鐵（美：X）和台積電（美：TSM），並淨沽出京東（美：JD）、阿里巴巴（美：BABA）、 英偉達（美：NVDA）。他認為，京東與阿里巴遭減持，不排除乃客戶憂慮肺炎疫情衝擊其業務，遂率先沽貨。

相關文章（訂戶專享）：德美利證券：港資金轉美股 季增2.3倍

他補充，亞洲和美國客戶，1月期間均淨沽出Netflix（美： NFLX）、推特（美：TWTR）、亞馬遜（美： AMZN）；同時淨買入蘋果（美： AAPL）、波音（美： BA）、微軟（美：MSFT）。

梁偉基續稱，美股近來雖不斷下扭挫，但香港客戶入市意欲非但沒有因此受到壓抑，反而上月交投「活躍了很多」。梁偉基謂，香港客戶當中，以部署衍生工具，佔每日總交易量約6成，較美國多，他解釋，本港以至亞洲客戶之活躍時間與歐美不同，故可在亞洲交易時段期間，提前部署期貨等工具，當中交易對象以大型指數為主。

相關文章：【新股IPO】綠城中國擬分拆綠城管理主板上市
相關文章：恒指急挫　一文看清肺炎疫情對50隻藍籌受何影響

美股 阿里巴巴 京東（美：JD） 台積電（美：TSM） ETF 武漢肺炎 股票 晶片 疫情 新冠肺炎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十一版）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十一版）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【全球減息】美國突減息半厘　一文看清環球央行救市措施？（第三版）
【全球減息】美國突減息半厘　一文看清環球央行救市措施？（第三版）
香港寬頻免月費1個月今起登記　住宅客上限200元商業客500元（附HKBN登記連結）
香港寬頻免月費1個月今起登記　住宅客上限200元商業客500元（附HKBN登記連結）
【定期存款】3個月港元定存　工銀4.2厘最高息
【定期存款】3個月港元定存　工銀4.2厘最高息
【美國減息】恒指夜期倒升後再轉低水　美10年期債息1.02厘新低（不斷更新）
【美國減息】恒指夜期倒升後再轉低水　美10年期債息1.02厘新低（不斷更新）