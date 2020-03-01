  • 22°C
香港時間 : 2020302日 (一) 00:26
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【經濟不景】滙豐、渣打靠香港食糊　盈利前景岌岌可危？

金融經濟 23:00 2020/03/01

分享：

滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 先後放榜，香港繼續是兩大國際銀行股的盈利引擎，分別貢獻集團9成及4成稅前盈利。但面對香港經濟衰退、新冠肺炎疫情以等逆風，到底香港這個盈利引擎會否「失效」？

滙豐去年業績受歐洲及俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場（GBM）拖累，但亞洲區業務仍然強勁，以比例計獨撐集團138%列帳稅前溢利。單計香港，就貢獻集團9成盈利

渣打雖然對香港業務的依賴度較低，但亦可謂靠香港「食糊」。渣打香港去年錄得稅前基本溢利17.05億美元，按年增3.8%，繼續是單一最大的盈利市場，佔集團稅前溢利41%。而整個大中華及北亞區更佔集團盈利58%。

香港業務成「雙面刃」

香港一向是滙豐、渣打的盈利引擎，不過，隨著本港經濟步入衰退、今年初爆發的新冠肺炎疫情，以及社會政局不穩等不利因素先後浮現，香港業務逐漸演變成一道「雙面刃」，渣打香港去年第4季的稅前溢利更按年錄得倒退。

事實上，兩行亦先後在業績報告中提到，香港經濟放緩、社會動盪以及新冠肺炎疫情，均造成主要的不利因素，滙豐於去年第3季更曾警告，有機會導致撥備急增。

展望未來，投資者仍需密切關注香港失業率、GDP等經濟數據，會否導致銀行股要作出大額前瞻式撥備，繼而影響利潤增長表現。

相關文章：

滙豐外圍再冧價　要退守4年前絕望低位？

滙豐阿里散戶護盤 滙豐驚見「五千人操」（第三版）

【重磅回顧】滙豐少賺5成的真相　香港貢獻集團多少盈利？

渣打香港去年多賺3.8%　貢獻集團4成盈利

渣打香港禤惠儀：首季前景具挑戰　未有重組或裁員計劃

渣打稅前溢利多賺46%+斥5億美元回購　午後股價曾彈近4%（第二版）

渣打斥5億美元回購　洪丕正：若資本水平許可會積極考慮再回購

香港股票 失業 疫情 經濟衰退 經濟 本地銀行股 銀行 渣打集團（02888） 滙豐控股（00005） 失業率

下一篇文章

【新冠肺炎】港交所向社福機構捐1千萬　助社區應對疫情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

恒指急挫　一文看清肺炎疫情對50隻藍籌受何影響
恒指急挫　一文看清肺炎疫情對50隻藍籌受何影響
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十版）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十版）
【定期存款】3個月港元定存　工銀4.2厘最高息
【定期存款】3個月港元定存　工銀4.2厘最高息
滙豐阿里散戶護盤 滙豐驚見「五千人操」（第三版）
滙豐阿里散戶護盤 滙豐驚見「五千人操」（第三版）
滙豐外圍再冧價　要退守4年前絕望低位？
滙豐外圍再冧價　要退守4年前絕望低位？
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）