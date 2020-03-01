【經濟不景】滙豐、渣打靠香港食糊　盈利前景岌岌可危？

滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 先後放榜，香港繼續是兩大國際銀行股的盈利引擎，分別貢獻集團9成及4成稅前盈利。但面對香港經濟衰退、新冠肺炎疫情以等逆風，到底香港這個盈利引擎會否「失效」？

滙豐去年業績受歐洲及俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場（GBM）拖累，但亞洲區業務仍然強勁，以比例計獨撐集團138%列帳稅前溢利。單計香港，就貢獻集團9成盈利。

渣打雖然對香港業務的依賴度較低，但亦可謂靠香港「食糊」。渣打香港去年錄得稅前基本溢利17.05億美元，按年增3.8%，繼續是單一最大的盈利市場，佔集團稅前溢利41%。而整個大中華及北亞區更佔集團盈利58%。

香港業務成「雙面刃」

香港一向是滙豐、渣打的盈利引擎，不過，隨著本港經濟步入衰退、今年初爆發的新冠肺炎疫情，以及社會政局不穩等不利因素先後浮現，香港業務逐漸演變成一道「雙面刃」，渣打香港去年第4季的稅前溢利更按年錄得倒退。

事實上，兩行亦先後在業績報告中提到，香港經濟放緩、社會動盪以及新冠肺炎疫情，均造成主要的不利因素，滙豐於去年第3季更曾警告，有機會導致撥備急增。

展望未來，投資者仍需密切關注香港失業率、GDP等經濟數據，會否導致銀行股要作出大額前瞻式撥備，繼而影響利潤增長表現。

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