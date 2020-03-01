【美股一周】上周創自金融海嘯最大跌幅 今周聚焦民主黨初選

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【南韓疫情】新天地教主或被起訴過失殺人罪
新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情由中國蔓延至全球，並且迅速擴散，觸發市場恐慌情緒，美股經歷2008年金融海嘯以來最大跌幅的一周，3大指數均累瀉逾10%，分析師憂慮跌勢仍然未止。
受疫情憂慮影響，美股上周五跌勢持續。道指收跌357點或1.4%，報25409點；標指挫24點或0.8%，報2954點；納指升不足1點，報8567點。累計一周，道指瀉12.4%，標指挫11.5點，納指跌10.5%。
避險需求升溫，加上美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）上周五表示，雖然美國經濟仍然穩固，但面對新冠肺炎構成的風險，局方將會「採取適當行動」（act as appropriate），以支撐經濟，增加市場對局方減息的憧憬。
利率期貨顯示，市場預期聯儲局3月減息的機率已達100%，明顯較上周四的57.6%進一步升溫。受減息憧憬影響，美匯指數本周累跌約1%至98.127，日圓再獲推高，曾見107.52兌1美元的20周高位。
疫情以外，市場本周聚焦美國民主黨總統提名初選的大戰「超級星期二」，14個州一同投選挑戰特朗普的人選，焦點料落在當前領先的左翼桑德斯（Bernie Sanders）以及前日首贏初選的拜登（Joe Biden）身上。
|環球一周數據
|日期
|地區
|事項
|預測數字
|上次數字
|2/3（一）
|美國
|2月製造業採購經理指數（PMI）
|50.8
|50.8
|歐元區
|2月製造業PMI
|49.1
|49.1
|德國
|2月製造業PMI
|47.8
|47.8
|法國
|2月製造業PMI
|49.7
|49.7
|英國
|2月製造業PMI
|51.9
|51.9
|日本
|2月製造業PMI
|－
|47.6
|3/3（二）
|美國
|民主黨初選超級星期二投票日
|歐元區
|1月生產物價指數（PPI，按月）
|0.5%
|0%
|2月消費物價指數（CPI，按月）
|0.2%
|1%
|1月失業率
|7.4%
|7.4%
|4/3（三）
|美國
|2月ADP就業人數變化
|17萬
|29.1萬
|2月綜合PMI
|－
|49.6
|2月服務業PMI
|49.5
|49.4
|2月ISM非製造業指數
|55
|55.5
|歐元區
|2月綜合PMI
|51.6
|51.6
|2月服務業PMI
|52.8
|52.8
|1月零售銷售（按月）
|0.6%
|1.6%
|德國
|2月綜合PMI
|51.1
|51.1
|2月服務業PMI
|53.3
|53.3
|法國
|2月綜合PMI
|51.9
|51.9
|2月服務業PMI
|52.6
|52.6
|英國
|2月綜合PMI
|53.3
|53.3
|2月服務業PMI
|53.2
|53.3
|日本
|2月綜合PMI
|－
|47
|2月服務業PMI
|－
|46.7
|加拿大
|央行議息
|5/3（四）
|美國
|聯儲局發表褐皮書
|2月Challenger企業計劃裁員人數
|－
|27.8%
|1月工廠定單
|-0.2%
|1.8%
|1月耐用品定單
|-0.2%
|-0.2%
|上周首次申領失業救濟人數
|21.6萬
|21.9萬
|奧地利
|石油輸出國組織及盟友（OPEC+）在維也納開會，沙特阿拉伯尋求進一步減產。
|6/3（五）
|美國
|2月非農業新增職位
|17.5萬
|22.5萬
|2月失業率
|3.6%
|3.6%
|2月工資增長（按月）
|0.3%
|0.2%
|1月批發庫存（按月）
|－
|-0.2%