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【美股一周】上周創自金融海嘯最大跌幅 今周聚焦民主黨初選

環球經濟金融 20:24 2020/03/01

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新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情由中國蔓延至全球，並且迅速擴散，觸發市場恐慌情緒，美股經歷2008年金融海嘯以來最大跌幅的一周，3大指數均累瀉逾10%，分析師憂慮跌勢仍然未止。

受疫情憂慮影響，美股上周五跌勢持續。道指收跌357點或1.4%，報25409點；標指挫24點或0.8%，報2954點；納指升不足1點，報8567點。累計一周，道指瀉12.4%，標指挫11.5點，納指跌10.5%。

【美股調整】標指一周急跌13% 分析師憂未跌完

【美股調整】美企今年盈利恐零增長 高盛料標指下試2900

避險需求升溫，加上美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）上周五表示，雖然美國經濟仍然穩固，但面對新冠肺炎構成的風險，局方將會「採取適當行動」（act as appropriate），以支撐經濟，增加市場對局方減息的憧憬。

利率期貨顯示，市場預期聯儲局3月減息的機率已達100%，明顯較上周四的57.6%進一步升溫。受減息憧憬影響，美匯指數本周累跌約1%至98.127，日圓再獲推高，曾見107.52兌1美元的20周高位。

疫情以外，市場本周聚焦美國民主黨總統提名初選的大戰「超級星期二」，14個州一同投選挑戰特朗普的人選，焦點料落在當前領先的左翼桑德斯（Bernie Sanders）以及前日首贏初選的拜登（Joe Biden）身上。

環球一周數據
日期 地區 事項 預測數字 上次數字
2/3（一） 美國 2月製造業採購經理指數（PMI） 50.8 50.8
  歐元區 2月製造業PMI 49.1 49.1
  德國 2月製造業PMI 47.8     47.8    
  法國 2月製造業PMI 49.7 49.7
  英國 2月製造業PMI 51.9 51.9
  日本 2月製造業PMI 47.6
3/3（二） 美國 民主黨初選超級星期二投票日
  歐元區 1月生產物價指數（PPI，按月） 0.5% 0%
    2月消費物價指數（CPI，按月） 0.2% 1%
    1月失業率 7.4% 7.4%
4/3（三） 美國 2月ADP就業人數變化 17萬 29.1萬
    2月綜合PMI 49.6
    2月服務業PMI 49.5 49.4
    2月ISM非製造業指數 55 55.5
  歐元區 2月綜合PMI 51.6     51.6
    2月服務業PMI 52.8 52.8
    1月零售銷售（按月） 0.6% 1.6%
  德國 2月綜合PMI 51.1 51.1
    2月服務業PMI 53.3 53.3
  法國 2月綜合PMI 51.9     51.9    
    2月服務業PMI 52.6 52.6
  英國 2月綜合PMI 53.3 53.3
    2月服務業PMI 53.2 53.3
  日本 2月綜合PMI 47
    2月服務業PMI 46.7
  加拿大 央行議息    
5/3（四） 美國 聯儲局發表褐皮書    
    2月Challenger企業計劃裁員人數 27.8%
    1月工廠定單 -0.2% 1.8%
    1月耐用品定單 -0.2% -0.2%
    上周首次申領失業救濟人數 21.6萬 21.9萬
  奧地利 石油輸出國組織及盟友（OPEC+）在維也納開會，沙特阿拉伯尋求進一步減產。
6/3（五） 美國 2月非農業新增職位 17.5萬 22.5萬
    2月失業率 3.6% 3.6%
    2月工資增長（按月） 0.3% 0.2%
    1月批發庫存（按月） －   -0.2%

 

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