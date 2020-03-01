【美股一周】上周創自金融海嘯最大跌幅 今周聚焦民主黨初選

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情由中國蔓延至全球，並且迅速擴散，觸發市場恐慌情緒，美股經歷2008年金融海嘯以來最大跌幅的一周，3大指數均累瀉逾10%，分析師憂慮跌勢仍然未止。

受疫情憂慮影響，美股上周五跌勢持續。道指收跌357點或1.4%，報25409點；標指挫24點或0.8%，報2954點；納指升不足1點，報8567點。累計一周，道指瀉12.4%，標指挫11.5點，納指跌10.5%。

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避險需求升溫，加上美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）上周五表示，雖然美國經濟仍然穩固，但面對新冠肺炎構成的風險，局方將會「採取適當行動」（act as appropriate），以支撐經濟，增加市場對局方減息的憧憬。

利率期貨顯示，市場預期聯儲局3月減息的機率已達100%，明顯較上周四的57.6%進一步升溫。受減息憧憬影響，美匯指數本周累跌約1%至98.127，日圓再獲推高，曾見107.52兌1美元的20周高位。

疫情以外，市場本周聚焦美國民主黨總統提名初選的大戰「超級星期二」，14個州一同投選挑戰特朗普的人選，焦點料落在當前領先的左翼桑德斯（Bernie Sanders）以及前日首贏初選的拜登（Joe Biden）身上。