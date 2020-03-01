【口罩供應】口罩生產資助收近千個查詢　料大部分未合標準

▲ 政府消息人士透露，目前已收到數百至千個查詢，惟大部分並未符合生產條件。（資料圖片）

港府的「本地口罩生產資助計劃」今日正式出爐，明日起接受申請，最多可資助20條生產線。政府消息人士透露，外界對計劃申請查詢反應熱烈，目前已收到數百至千個查詢，惟預料大部分並未符合生產條件。

該計劃要求生產商已在本港具備生產機器、原材料、廠房、承諾開始設置無塵車間。資助計劃強調生產商必須擁有生產高規格外科口罩的能力，可供應至本地醫院

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口罩成本越低 補貼越高

獲資助的生產線必須於今年12月底前開始批量生產。政府會向每條獲資助的生產線採購口罩，為期一年。生產線每月產能若為200萬個（日產6萬個）或以下，必須全數售予政府；若超過200萬個，生產商可把餘額作本地銷售，但不得出口。

政府採購本地口罩的價格按「口罩生產成本＋補貼」而定，生產成本包括原料、運費、廠房租金收入；而補貼金額由0.4元至0.6元。

為鼓勵廠商盡量壓低生產成本，故生產成本越低，其補貼金額則越高。舉例而言，若每個口罩生產成本為0.5元或以下，廠商可獲得最高補貼0.6元，即政府會以1.1元採購。反之，若口罩生產成本為2.05元或以上，廠商只可獲得0.4元補貼，即最低補貼額。

「一合口罩」有意申請資助 冀4月投產

雖然計劃申請門檻高，不過有本地口罩生產商仍然決定申請，又揚言「標準越高越好」。一合口罩負責人何錫漢認為，高標準可以避免有人混水摸魚。他透露，工廠初步計劃設置3條生產線，每月每條生產線平均生產250萬至400萬個口罩（日產8.3萬至13萬個口罩），需視乎工藝水平。

該廠商的投資金額高達千萬，雖然政府最高只能資助合共500萬予兩條生產線，但何理解口罩生產屬商業行為，政府只能資助部分開支實屬合理。反而，他更期望港府可做好監管工作，使資助用得其所。何錫漢又透露，目前仍待機器到港，以及完成設置無塵車間，冀4月可正式投產。

記者：葉泳珊