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【疫市營商】消費者望安在家中　企業延長禮券或會員計劃

商業 18:43 2020/03/01

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英皇院線將到期日為2020年3月1日至4月30日的電影禮券，自動延長至2020年6月30日。(英皇戲院網站圖片)

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，因應不少消費者希望安在家中，故不少企業延長禮券、會員計劃、減價日期等，包括英皇戲院院線將延長電影禮券有效期、彌明生活百貨推「抗炎特別安排」有效期延長、SATAMI將2月的大減價延長至3月15日。

英皇院線將到期日為2020年3月1日至4月30日的電影禮券，自動延長至2020年6月30日，讓消費者有更多時間安排觀影活動，只要於6月30日或之前到適用之戲院票房出示該券，即可如常兌換當日預售中之2D電影場次，與片主有特別協議之電影及特備節目除外。

英皇戲院網站圖片

＞＞【新冠肺炎】香格里拉貴賓金環會延長會籍至2021年

彌明生活百貨延長今年2月及3月份到期之優惠券/優惠卡、網上預購網訂單及顧客獎勵咭。網上預購網訂單之電子換領券換領日期、專門店優惠券/優惠卡，有效期將自動延長至2020年4月30日。顧客獎勵咭上列明之有效日期將延長2個月。Go Clean會員計劃2月及3月份生日之會員，生日禮物換領期將自動延長2個月。

彌明生活百貨facebook圖片

為令消費者可以更有彈性地安排購物行程，SATAMI延長大減價至3月15日（星期日），同時推出特別減價安排，了解消費者也想購買回家才試穿，因此本次減價貨品均可享更換貨服務，使客人買得更安心。

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責任編輯：朱悅瀅

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