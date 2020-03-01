拜登贏南卡州初選冀一戰成名 特朗普：彭博玩完

美國民主黨南卡羅來納州初選結束，三戰失利的前副總統拜登終於打開勝利之門，得票率近50%。拜登表示，南卡州是前總統奧巴馬一戰成名的地方，相信自己也可以。美國總統特朗普嘲諷，另一參選人彭博「玩完」。

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南卡州（South Carolina）初選上周六（2月29日）結束，拜登（Joe Biden）得票率為48.4%，遠高於桑德斯（Bernie Sanders）的20%。雖然早前形勢大好的參議員桑德斯得票第二，但仍保持領先優勢。

南卡州一直被視為拜登的票倉，非洲裔選民佔大多算，拜登取得約5分3的黑人選民支持，其中過半數選民為65歲以上人士。

▲ 美國民主黨總統南卡羅來納州初選結束，三戰失利的前副總統拜登終於打開勝利之門。

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拜登在初選總排名超越被視為大選黑馬、一度與桑德斯叮噹馬頭的布蒂吉格（Pete Buttigieg），攀升至第2，為周二（3月3日）的「超級星期二」，選情注入更多籌碼。

拜登感謝選民支持時，指初選前幾日，傳媒及專家都宣布他「已死」，但因南卡州選民的支持而「贏很多」。

總統特朗普得悉拜登勝利後，在Twitter發文嘲諷另一參選人、前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）「玩完」，又以「小彭博」（Mini Mike）稱之。特朗普指：

在史上最差的總統辯論後，拜登從彭博吸了不少選民支持。

不過，億萬富豪彭博沒有參加頭4場的民主黨初選或黨團會議，僅參與上周的辯論，直至「超級星期二」才展示實力。他已發動銀彈攻勢，周日晚上會在兩大電視網絡發表長達3分鐘的競選講話。

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記者：鄧燕君