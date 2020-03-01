  • 23°C
香港時間 : 2020301日 (日) 19:30
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

拜登贏南卡州初選冀一戰成名 特朗普：彭博玩完

環球政治 18:23 2020/03/01

分享：

美國民主黨南卡羅來納州初選結束，三戰失利的前副總統拜登終於打開勝利之門，得票率近50%。拜登表示，南卡州是前總統奧巴馬一戰成名的地方，相信自己也可以。美國總統特朗普嘲諷，另一參選人彭博「玩完」。

美國民主黨總統初選辯論 桑德斯成箭靶 彭博被翻舊帳

【美國大選2020】拜登初選兩戰全敗 桑德斯勢成民主黨左翼旗手

南卡州（South Carolina）初選上周六（2月29日）結束，拜登（Joe Biden）得票率為48.4%，遠高於桑德斯（Bernie Sanders）的20%。雖然早前形勢大好的參議員桑德斯得票第二，但仍保持領先優勢。

南卡州一直被視為拜登的票倉，非洲裔選民佔大多算，拜登取得約5分3的黑人選民支持，其中過半數選民為65歲以上人士。

美國民主黨總統南卡羅來納州初選結束，三戰失利的前副總統拜登終於打開勝利之門。

【美國大選2020】憂拜登捱不過超級星期二 金主或閂水喉

【美國大選2020】桑德斯內華達州大勝 拜登第二

拜登在初選總排名超越被視為大選黑馬、一度與桑德斯叮噹馬頭的布蒂吉格（Pete Buttigieg），攀升至第2，為周二（3月3日）的「超級星期二」，選情注入更多籌碼。

拜登感謝選民支持時，指初選前幾日，傳媒及專家都宣布他「已死」，但因南卡州選民的支持而「贏很多」。

總統特朗普得悉拜登勝利後，在Twitter發文嘲諷另一參選人、前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）「玩完」，又以「小彭博」（Mini Mike）稱之。特朗普指：

在史上最差的總統辯論後，拜登從彭博吸了不少選民支持。

不過，億萬富豪彭博沒有參加頭4場的民主黨初選或黨團會議，僅參與上周的辯論，直至「超級星期二」才展示實力。他已發動銀彈攻勢，周日晚上會在兩大電視網絡發表長達3分鐘的競選講話。

美國民主黨初選同志參選人領先 大熱拜登變陪跑

【美國大選2020】桑德斯縱領先 逾半選民仍傾向資本主義

記者：鄧燕君

相關文章

美國民主黨總統初選辯論 桑德斯成箭靶 彭博被翻舊帳
2020/02/26
美國民主黨總統初選辯論 桑德斯成箭靶 彭博被翻舊帳
【美國大選2020】桑德斯內華達州大勝 拜登第二
2020/02/23
【美國大選2020】桑德斯內華達州大勝 拜登第二
【美國大選2020】憂拜登捱不過超級星期二 金主或閂水喉
2020/02/12
【美國大選2020】憂拜登捱不過超級星期二 金主或閂水喉
【美國大選2020】拜登初選兩戰全敗 桑德斯勢成民主黨左翼旗手
2020/02/12
【美國大選2020】拜登初選兩戰全敗 桑德斯勢成民主黨左翼旗手
特朗普預算案料推稅改2.0 帶動美國未來15年增長3%
2020/02/10
特朗普預算案料推稅改2.0 帶動美國未來15年增長3%
政治 總統大選 特朗普 桑德斯 拜登 美國

上一篇文章

【美國疫情】美國民眾搶購物資 疾控中心指無必要囤貨

下一篇文章

【美國疫情】「不要搶購口罩」美醫療總監指口罩難阻感染
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股調整】道指一周大跌3600點 破調整時間最短紀錄5大原因
【美股調整】道指一周大跌3600點 破調整時間最短紀錄5大原因
新冠肺炎「當成流感就好」特朗普：美國流感年死6.9萬人
新冠肺炎「當成流感就好」特朗普：美國流感年死6.9萬人
【美國疫情】美國出現首宗死亡個案 頒緊急法加快口罩生產
【美國疫情】美國出現首宗死亡個案 頒緊急法加快口罩生產
【南韓疫情分佈圖】累計逾3500確診 大邱及慶北佔87%
【南韓疫情分佈圖】累計逾3500確診 大邱及慶北佔87%
【日本疫情分佈圖】重災區北海道再增1死 全國確診最多
【日本疫情分佈圖】重災區北海道再增1死 全國確診最多
【歐洲疫情分佈圖】法國確診突破100 意大利1100例
【歐洲疫情分佈圖】法國確診突破100 意大利1100例