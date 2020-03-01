【美國疫情】美國民眾搶購物資 疾控中心指無必要囤貨

▲ 美國新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情擴散，美國出現搶購及囤貨潮。

美國新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情擴散，美國現共錄得66宗確診個案，並出現首宗新冠肺炎死亡個案。路透社指，雖然美國疾控中心指民眾無需囤積物資，但美國仍出現搶購及囤貨潮，超市貨架貨品搶購一空。

美國疾病控制及預防中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）上周四出席聽證會時曾指，健康的民眾無必要囤積物資。

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不過，路透社報道指，美國多地仍出現搶購及囤貨潮。在新墨西哥州一間天然食品店，當地民眾買走一車又一車的米、豆和燕麥。

該食品店經理薩瑟蘭（Steve Sutherland）指，上周的需求比以往多至少一倍，供應很難追得上需求。

夏威夷則呼籲民眾囤積14日份量的糧食、水及必需品。當地大型超市Costco購買物資人數遠多於平時。部份夏威夷的商店亦開始對衛生紙等產品實施限購的措施。

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一名在沙士爆發曾在中國內地及香港工作的美國工程師麥克奈特（Dean McKnight）向路透社指，自己沒有感到恐慌，但仍在藥局購買一批兒童流感藥、止痛藥等。麥克奈特指，因為如果等到下周才購買，屆時可能已甚麼都不剩了。

而在歐洲亦出現搶購潮，《德國之聲》報道指，德國連鎖超市REWE及Lidl均表示，罐頭類食品、麵條等可存放的食品、紙巾及消毒用品都被搶購。

▲ 美國新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情擴散，美國出現搶購及囤貨潮。