【MPF】打工仔放無薪假　積金局：僱主須向受託人提供最新入息資料

▲ 積金局提醒，若僱員需放無薪假，僱主須向受託人提供僱員該月份的最新入息資料，以免發生錯誤供款或被誤作拖欠供款。（資料圖片）

新冠肺炎打擊，零售、餐飲等多個行業的僱員均要放無薪假。積金局主席黃友嘉提醒，由於僱員入息與強積金供款息息相關，若因無薪假而影響僱員收入，僱主須向受託人提供僱員該月份的正確入息資料，以免發生錯誤供款或被誤作拖欠供款。

黃友嘉指，理解現時經營環境惡劣，部分公司考慮讓員工放無薪假、減薪或停薪留職。他提醒，若必須作出工作調整，僱主須留意，要向所屬的受託人提供相關僱員在該月份正確的入息資料，以避免錯誤供款或被誤作拖欠供款。

如有員工於某一月份停薪留職，僱主應填寫入息為0；若員工離職，僱主應為僱員作最後一期供款及向受託人提交離職通知書。

積金局：積金易平台料下半年批出合約

積金局在過去個多月以來，持續與受託人聯繫，要求他們在目前艱難的情況下採取適當的措施，協助僱主以簡便快捷的方法處理供款。

黃友嘉續指，積金局員工期間亦繼續緊守崗位，確保公共服務不受太大影響，重點工作亦繼績進行，包括積極籌備「積金易」平台。在疫情影響下，當局早前已延長「積金易」平台項目招標限期3星期，預計今年下半年批出合約，2022年建成平台及後分階段使用。

此外，積金局去年推出「一站式強積金基金平台」，提升強積金表現及收費的透明度。平台自去年4月推出至今，有27個強積金基金下調收費，而平台的訪客數目在過去9個多月已累積超過26萬人次。

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