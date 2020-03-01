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【海航被接管？】海南省政府成立工作組進駐海航 空降執行董事長、CEO（第二版）

金融經濟 20:48 2020/03/01

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海航集團屢傳被政府接管，周末正式宣布，海南省政府牽頭會同相關部門派出專業人員共同成立「海南省海航集團聯合工作組」，政府將全面協助、推進海航風險處置工作。海航旗下CWT （00521） 、海航科技投資 （02086） 均發公告，表示聯合工作組「並非接管海航集團」。

海航集團稱，自2017年末爆發流動性風險以來，積極開展「自救」，但未能徹底化解風險，受今年初新冠肺炎（武漢肺炎）疫情疊加影響，流動性風險加劇。

海航續指，聯合工作組組長由海南省發展控股有限公司董事長顧剛擔任，常務副組長為海南洋浦經濟開發區管理委員會主任清華，副組長則分別由中國民用航空中南地區管理局副局長李雙臣、國家開發銀行信貸管理局副局長程功擔任。

2名政府背景人士加入董事會

此外，海航集團改選後的7名董事分別為陳峰、顧剛、李先華、譚向東、任清華、陳曉峰、何家福，意味兩名政府背景人士顧剛、任清華正式加入董事會。

陳峰將擔任海航集團董事長，顧剛擔任執行董事長，李先華擔任副董事長。同時，董事會決定聘任譚向東擔任公司首席執行官、任清華擔任聯席首席執行官。

海航在公告中續指，本次集團管理層結構調整，不涉及海航集團實際控制權的變化，且不會對日常生產經營造成影響。

（第二版新增CWT、海航科技投資公告）

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責任編輯：陳健婷

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