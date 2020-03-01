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【經紀舌戰】耀才：極力反對恢復最低佣金制　廢除前已「名存實亡」

金融經濟 19:23 2020/03/01

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耀才表示反對政府恢復券商最低佣金制及監管機構實施分級制，認為佣金制形同虛設，券商分級制違背香港公平原則。

新冠肺炎疫情影響底下，除了本地零售業深受打擊之外，即使港股近期成交維持千億以上，但有本地經紀業界早前料，今年或有100家證券行面臨結業危機。上周有另一業界代表提倡，建議政府恢復「最低佣金制」及要求監管機構實施「分級制」。實行多年低佣金吸客的耀才證券 （01428） 最新指，極力反對恢復最低佣金，認為早於廢除最新佣金制前，制度已「名存實亡」。

相關文章：證券業協會︰券商現結業潮

耀才表示，當年實施最低佣金限制時，部分券商表面僅收取客戶0.25%佣金，但券商、營業代表（AE）扣除自己利潤後，便會把扣除利潤後全數私下回贈給客戶，令最低佣金形同虛設。該行認為，「上有政策、下有對策」下，監管當局調查時困難重重，耗費大量人力物力追查。

證監會去年加強監管經紀孖展業務，令近年更側重孖展業務的中小券商表示百上加斤，有業界代表提倡以「分級制」，容許中小行孖展業務有較低資本要求。

耀才認為，監管機構實施「分級制」不可行。若監管機構設立「分級制」，將會違背香港的公平原則外，若券商被標籤為「細行」，相信會加速券商倒閉的風險。

耀才又認為，若「細行」的孖展業務放大，將會違背監管機構要求券商保持財政穩健的宗旨，而令風險大增；若遇上市況逆轉，極可能出現資不抵債的情況，屆時券商便會增加因負債而倒閉的機會，投資者的資本亦會化為烏有，而其他券商的聲譽亦會被影響。

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