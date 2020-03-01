  • 23°C
香港時間 : 2020301日 (日) 19:29
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

教宗方濟各､日本上皇明仁不適 內容農場傳患新冠肺炎

環球社會熱點 17:01 2020/03/01

分享：

新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）擴散之際，教宗方濟各和日本上皇明仁身體不適，外界憂慮他們的病情與新冠肺炎有關。有內容農場指，方濟各確診感染新冠肺炎。教廷否認，強調方濟各僅「輕微不適」，已恢復正式的個人接見活動。

【南韓疫情】新天地教會教徒1月曾赴武漢 教主將接受檢測

【南韓疫情】45日大男嬰中招 父親為新天地教徒

現年83歲的教宗方濟各早前出席活動，被拍到咳嗽和抹鼻涕，說話時聲音沙啞。內容農場網站MCM News稱：

梵蒂岡確認，教宗方濟各和2名助手對新型冠狀病毒測試呈陽性反應。
（The Vatican has confirmed in a statement that Pope Francis and two of his aides have tested positive for the novel Coronavirus.）

MCM News續指，3人已送往聖瑪爾大之家附近的設施隔離，並接受治療。

【澳洲疫情】首現死亡病例 老翁曾搭鑽石公主號

【美國疫情】美國首現死亡病例 50歲死者患慢性病

教廷周六（2月29日）發表聲明，否認教宗出現嚴重身體不適的說法，僅感到「輕微不適」，此外沒有反映他患上任何疾病的診斷。但聲明稱，教宗取消3場團體接見活動，只在住所恢復個人接見活動。

另外，日媒《NEWS POST SEVEN》引述消息指，上皇明仁近日出現發燒、喉嚨痛等感冒症狀，缺席德仁天皇的生日，症狀可能比想像中嚴重。網上瘋傳明仁中招，很大機會由政府人員傳染。

【日本疫情分佈圖】重災區北海道再增1死 全國確診最多

【歐洲疫情分佈圖】法國確診突破100 意大利1100例

相關文章

【南韓疫情】新天地教會教徒1月曾赴武漢 教主將接受檢測
今日
【南韓疫情】新天地教會教徒1月曾赴武漢 教主將接受檢測
【南韓疫情】南韓實驗室診斷速度快 顯出病例多
今日
【南韓疫情】南韓實驗室診斷速度快 顯出病例多
【美國疫情】「不要搶購口罩」美醫療總監指口罩難阻感染
今日
【美國疫情】「不要搶購口罩」美醫療總監指口罩難阻感染
【泰國疫情】首名新冠肺炎患者死亡 同罹登革熱
今日
【泰國疫情】首名新冠肺炎患者死亡 同罹登革熱
【澳洲疫情】首現死亡病例 老翁曾搭鑽石公主號
今日
【澳洲疫情】首現死亡病例 老翁曾搭鑽石公主號
疫情 傳染病 明仁 梵蒂岡 日本 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【新冠肺炎】世衛：全球市場無需恐慌 應冷靜看清現實

下一篇文章

【南韓疫情】新天地教會教徒1月曾赴武漢 教主將接受檢測
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股調整】道指一周大跌3600點 破調整時間最短紀錄5大原因
【美股調整】道指一周大跌3600點 破調整時間最短紀錄5大原因
新冠肺炎「當成流感就好」特朗普：美國流感年死6.9萬人
新冠肺炎「當成流感就好」特朗普：美國流感年死6.9萬人
【美國疫情】美國出現首宗死亡個案 頒緊急法加快口罩生產
【美國疫情】美國出現首宗死亡個案 頒緊急法加快口罩生產
【南韓疫情分佈圖】累計逾3500確診 大邱及慶北佔87%
【南韓疫情分佈圖】累計逾3500確診 大邱及慶北佔87%
【日本疫情分佈圖】重災區北海道再增1死 全國確診最多
【日本疫情分佈圖】重災區北海道再增1死 全國確診最多
【歐洲疫情分佈圖】法國確診突破100 意大利1100例
【歐洲疫情分佈圖】法國確診突破100 意大利1100例