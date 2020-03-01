教宗方濟各､日本上皇明仁不適 內容農場傳患新冠肺炎

新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）擴散之際，教宗方濟各和日本上皇明仁身體不適，外界憂慮他們的病情與新冠肺炎有關。有內容農場指，方濟各確診感染新冠肺炎。教廷否認，強調方濟各僅「輕微不適」，已恢復正式的個人接見活動。

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現年83歲的教宗方濟各早前出席活動，被拍到咳嗽和抹鼻涕，說話時聲音沙啞。內容農場網站MCM News稱：

梵蒂岡確認，教宗方濟各和2名助手對新型冠狀病毒測試呈陽性反應。

（The Vatican has confirmed in a statement that Pope Francis and two of his aides have tested positive for the novel Coronavirus.）

MCM News續指，3人已送往聖瑪爾大之家附近的設施隔離，並接受治療。

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教廷周六（2月29日）發表聲明，否認教宗出現嚴重身體不適的說法，僅感到「輕微不適」，此外沒有反映他患上任何疾病的診斷。但聲明稱，教宗取消3場團體接見活動，只在住所恢復個人接見活動。

另外，日媒《NEWS POST SEVEN》引述消息指，上皇明仁近日出現發燒、喉嚨痛等感冒症狀，缺席德仁天皇的生日，症狀可能比想像中嚴重。網上瘋傳明仁中招，很大機會由政府人員傳染。

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