教宗方濟各､日本上皇明仁不適 內容農場傳患新冠肺炎

新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎(武漢肺炎)擴散之際,教宗方濟各和日本上皇明仁身體不適,外界憂慮他們的病情與新冠肺炎有關。有內容農場指,方濟各確診感染新冠肺炎。教廷否認,強調方濟各僅「輕微不適」,已恢復正式的個人接見活動。

現年83歲的教宗方濟各早前出席活動,被拍到咳嗽和抹鼻涕,說話時聲音沙啞。內容農場網站MCM News稱:

梵蒂岡確認,教宗方濟各和2名助手對新型冠狀病毒測試呈陽性反應。

(The Vatican has confirmed in a statement that Pope Francis and two of his aides have tested positive for the novel Coronavirus.)