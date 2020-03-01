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【澳門抗疫】澳門2月賭收跌88%　日均收入9億變2億

金融經濟 16:20 2020/03/01

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澳門2月一度暫停賭場營運15日防疫，令2月賭收暴跌88%。(路透社圖片)

澳門政府重手防疫，連續數周未現新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）確診個案，但經濟支柱博彩業承受陣痛。澳門博監局公布，2月澳門博彩收入僅31.08億元（澳門幣，下同），按年暴挫88%。即使撇除15日停業防疫，澳門賭場2月日均賭收僅2.2億元，遠遜於去年2月日均賭收9.1億元，也較1月日均賭收7.1億元急挫。

綜合首兩個月，澳門年初至今賭收共503.12億元，按年跌49.9%。澳門2月日均賭收僅2.2億元，為近13年來低位。

澳門雖然已經重開賭場，但內地疫情未回穩、旅客入境限制未改，本月日均賭收難望明顯反彈。澳門賭牌牌主相繼唱淡風，料首季生意影響不會細。

有澳門傳媒引述消息，有貴賓廳中介人上周宣布裁員，裁減近200人，相當於近4分之1人手。

相關文章：【澳門賭收】澳門網媒：有澳門賭廳縮四分之一人手　裁員200人

澳門與香港1月起先後有新冠肺炎確診病例，澳門雖未有「全面封關」，但先行縮減關口營運時間、要求入境訪客確認無染病，隨內地停發港澳個人遊簽注、澳門暫停娛樂場營業15日，澳門自2月5日起暫無新增病例。

相關文章：【銀娛業績】呂耀東：澳門處理疫情全球最好　首季生意影響不會細
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