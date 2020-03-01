科技投資平台擬增支援種子項目　開拓未來技術

▲ OurCrowd行政總裁Jonathan Medved分享，以色列成功實踐科技創新，特別是在半導體、電腦視覺、人工智能等深度科技領域，吸引全球企業與合作。（周俊霖攝）

科企在過去十年成功吸引全球資本青睞，成就了不少初創獨角獸，但展望未來十年情況又會如何？於以色列設立的科創投資平台OurCrowd認為，資金越來越不願意投資種子階段的初創，或會扼殺對人類未來發展有重要意義的技術，呼籲科企界增加支持有意「做大事（Think big）」的項目。

OurCrowd在2月中於以色列舉行年度全球投資者峰會，行政總裁Jonathan Medved介紹，去年平台在投資上成果豐盛，作為以群眾投資為理念的平台，獲得來自投資者約5億美元的新資金，對38間新公司作出投資，8間投資組合中的公司獲科企收購或成功上市，包括兩間大型科企Beyond Meat與Uber。

投資追求回報純屬自然，但他現時對科技投資界的發展趨勢表示憂慮。他解釋，全球於增長階段的科企所募集資金與日俱增，4年間增長近2倍，但同期種子投資項目所獲的卻停滯不前，甚至有下跌跡象。他提醒，大型科企的建立非一晚可完成，一般需時起碼十年，但沒有起始資金支持，小型初創不可能發展壯大。

OurCrowd投資逾200企業

因此他希望，業界將焦點放更遠，遙望未來十年的科技發展，繼而積極選擇有成功潛力的公司，「這對以色列或全世界的人，都是一件很難的事，以色列人就不擅長展望這麼長遠。」他續指，未來平台會加強對早期項目的關注，特別是有關人類社會重大挑戰的業務，例如醫學、救災等項目。

他又分享，現時帶領OurCrowd總數約175人的團隊，管理10億美元以上的資產，投資組合逾200間，這些規模是以前從未想像過，現在如果不靠創新科技與管理方法，亦不能管理。「要讓規模成為我們的朋友，而非敵人。」他特別指，與齊心的團隊一同工作，為有趣、有意義的目標努力，才成就現在的規模。「10年後，OurCrord管理資產可以超越100億美元、協助逾100萬位投資者投資初創。」

記者: 周俊霖 以色列直擊