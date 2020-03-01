資深風險投資人分享　合作只揀有大志的初創

▲ OurCrowd合夥人Chaim Meir Tessler則提醒，初創成功脫穎而出，條件包括產品有市場潛力、管理團隊具備執行能力，但更重要的是招聘正確的人。

不少初創都希望獲得投資者資金青睞，如何脫穎而出？成立7年，旗下組合逾200間公司的以色列初創投資平台OurCrowd合夥人Chaim Meir Tessler分享，全個投資團隊每月有約100至200間公司接觸他們尋求投資，他們會挑選約50間進行會晤，最終過關的，可能僅為2至3間。

「作為投資人，你一定要非常揀擇。」Chaim Meir Tessler續指，除了產品外，他看重公司是否有志長遠、壯大地發展、以及公司會否已擁有其他夥伴、投資者支持，這些因素與公司未來會否成功，有很大參考價值。

談到如何做一個好的風險投資者，他表示，先要明白世界風向怎樣發展，大家在關注甚麼：「你不止是投資一間公司以賺錢，你是在投資未來，這亦是我喜歡風投工作原因。」

他認為，風險投資者與其他類型的投資者，關注有所不同。初創的技術項目，有潛力可以讓明年與今年有所不同，因此工作「你要問自己，我想世界變成怎樣？又如何可透過投資，實現這個未來？」不過，因為初創團隊可能只有一個簡報，而非成熟公司有往績可循，就更考驗投資人的判斷力。不過他亦指，接觸的初創多了，慢慢就學到見面時能盡快判斷創辦人性格、團隊特質，從而決定是否值得投資。

早期投資共享單車

有否值得分享的成功經驗？他提起，兩年前獲Uber收購的共享單車初創Jump（前身名為Social Bicycles）是OurCrowd的投資企業，他大約5、6年前曾會晤其團隊，「他們有一個領先時代的概念」。他解釋，過往亦知道有地方推出過自助單車租借，但要準確地將單車泊在泊位，並需佔用公共空間設置，不易建立大規模業務，而Jump想法就是將實體泊位移除，以手機應用租借，「完全改變顧客體驗。」

因此，成功揀選項目，到底是運氣或實力？他說：任何判斷都基於經驗與專業知識，但最終一間公司會否成功就是運氣，「你很難預測5年後，這間公司會被Uber收購。」

那目前當前風投界投資焦點是甚麼？Chaim分析指，去年為止，對有關機器學習、數據科學的技術可謂狂熱，現在熱潮略為冷卻，正是「真材實料的公司（real companies）」出現時間：「雖然資金湧至AI，但要讓大家可以真正見到能吸引顧客、賺錢的技術崛起，需要時間。」

記者: 周俊霖 以色列直擊