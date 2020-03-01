【口罩供應】本地生產資助計劃出爐　一文睇清申請安排（附申請條件 ）

▲ 「本地口罩生產資助計劃」今日正式出爐，明日下午3時起正式接受申請。（資料圖片）

全港市民關心本地口罩供應，用於吸引口罩生產商在港設廠的「本地口罩生產資助計劃」今日正式出爐，明日下午3時起正式接受申請；料最多可資助20條本地生產線。

上月中，港府推出「防疫抗疫基金」，並推行「本地口罩生產資助計劃」，冀加快本地生產口罩。計劃由香港生產力促進局負責管理及擔任秘書處，有關申請由商務及經濟發展局（商經局）負責審批。

今日有關當局公布計劃詳情，每間公司獲批資助的第一條口罩生產線，可獲最高300萬元資助；獲批資助的第二條生產線，最高可獲額外港幣200萬元資助。資助將涵蓋下列資金成本：生產設備、設置廠房、配置無塵車間，以及測試與標準合規的成本。

現初步接受每間公司最多兩條生產線的申請，獲資助的生產線必須於2020年12月31日前開始批量生產。資助計劃將於2020年12月31日或20條生產線的資助配額全數批出後停止接受申請，以日期較早為準。

每月生產200萬個口罩或以下 全數售予政府

政府會向每條獲資助的生產線採購口罩，為期一年。計劃亦有相關限制，包括：

（1）每月生產200萬個口罩或以下者，必須全數售予政府

（2）每月生產超過200萬個口罩者，在向政府售予200萬個口罩後，可把餘額作本地銷售，惟不得出口。

（3） 口罩的採購價格由政府因應生產線的指定生產成本而訂定，採購安排將根據政府與申請公司所簽訂的協議作準。

有何申請條件？

申請人須為持有有效香港商業登記證及公司註冊證明書的公司，並須證明符合下列五項條件：

· 已在香港具備生產線所須設備；

· 已在香港具備原材料；

· 已在香港具備或租賃廠房；

· 已在香港具備、租賃或聘請承辦商設立無塵車間設施；以及

· 每條生產線每月生產至少50萬個口罩。

此外，申請人亦須提交以下資料及證明：

有能力生產符合最新版本 ASTM F2100 第一級防護標準及 ISO 13485:2016 品質管理系統標準的口罩 無塵車間投產後能達到 ISO 14644-1 中的 ISO Class 8 標準 確保可滿足承諾生產量，以及有能力達至該生產量 批量生產的目標開始日期以及詳細的時間表

責任編輯：葉泳珊