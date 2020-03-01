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【南韓疫情】南韓實驗室診斷速度快 顯出病例多 

環球社會熱點 16:01 2020/03/01

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南韓疫情蔓延全國， 病患增加快除了疫情是真的嚴重，另外原因是檢驗速度很快，遠超越日本和美國。南韓政府讓有疑似症狀的人士全部都驗，並要求全國實驗室配合加快驗出結果，加上新的免下車檢疫措施，讓政府能迅速掌握疫情發展。有全球衛生專家稱，南韓的新冠病毒診斷能力的速度和範圍，顯示出令人印象深刻的實驗室能力，包括美國在內的其他國家目前無法匹敵。

南韓截至上周四（2月27日），共對66,652人進行了新型冠狀病毒檢測。同一時間，而日本報告進行大約1,890次測試，而美國僅進行了445次測試。專家稱，與其他國家相比，病例數量巨大的差異，反映南韓的數字增長有多快。

澳洲昆士蘭大學的病毒學家麥凱（Ian M. Mackay）在社交平台Twitter發文稱：「令人印象深刻的測試在南韓進行。所有的實驗室都在歡呼！」

由於擔心這種病毒可能在大邱地區以外傳播，因此每天有超過1萬人受到檢查，80%的確診病例集中在大邱地區。除全國授權的私人醫院和公共衛生實驗室外，新冠病毒測試還在79個指定的衛生中心進行。

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南韓疾病控制中心官員樸賢圭表示：「我們在2月7日至20日舉行的培訓和評估計劃後迅速選擇了這些指定的衛生中心。他們進行初步篩選，然後將所有陽性樣本的結果發送給我們進行最終診斷。」

南韓官員稱，之所以能夠迅速實施，是因為南韓政府能夠縮短新開發試劑的批准時間，該試劑迅速地獲得食品藥品管理局的批准。

隨著需要測試人數不斷增加，一些地點已經建立「直通中心」，受測試的人士將車輛駛入，必須戴著口罩。在室外的臨時帳篷中，進行測試，以防止在室內蔓延。此方法可以最大程度地減少潛在患者與醫務人員之間的接觸。由於醫生不必為每位患者更換檢疫服，因此每人花費的測試時間縮短至僅10分鐘。

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責任編輯：曾子龍

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