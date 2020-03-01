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【美國疫情】美國首現死亡病例 50歲死者患慢性病

環球社會熱點 13:29 2020/03/01

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新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情在北美州蔓延，美國目前境內共有66例確診個案。美國總統特朗普（Donald Trump）上周六（2月29日）在記者會上公布，美國出現首宗新型冠狀病毒肺炎死亡個案，死者是華盛頓州一名50多歲男子，本身患有慢性病。

美國疾病控制與預防中心主任（CDC）雷德菲爾德（Robert Redfield博士表示：「沒有證據表明患者與感染者有密切接觸或相關的旅行史，，表明該患者因社區傳播而生病。」

華盛頓衛生部傳染病部門負責人杜欽（Jeffrey Duchin）表示，該患者在感染新冠肺炎之前患有慢性病，他在離西雅圖不遠的柯克蘭（Kirkland）地區內EvergreenHealth醫院去世，該患者無去過有疫症的地區，也沒接觸過其他確診者，暫未知其感染途徑。

他稱，柯克蘭的一家長期護理院發現，另外兩宗新冠肺炎懷疑個案，那裡50多名居民和工作人員均可能出現症狀。目前，新冠肺炎還沒有在社區範圍內廣泛傳播，只是與長期護理院有所關聯。

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柯克蘭的兩個懷疑個案分別是，一名40歲的健康護理工作者，狀況令人滿意，另外是一名當地居民，70歲的女性，狀況嚴重。

華盛頓州長英斯利（Jay Inslee）在一份聲明中稱：「這是令人難過的一天，因為我們得知一名華盛頓人死於新冠肺炎。我們在心中向他的家人和朋友表示敬意。我們正在加強準備工作，以使華盛頓人保持健康、安全和獲得必要的資訊。」

美國總統特朗普表示：「我們恭敬地要求媒體、政界人士以及所有其他相關人員，不要煽動恐慌，因為根本沒有理由恐慌。」

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責任編輯：曾子龍
 

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