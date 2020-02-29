【美股調整】標指一周急跌13% 分析師憂未跌完

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）於全球擴散，環球經濟衰退風險大增，金融市場面對沉重沽壓，多個主要股市均由近期高位跌逾1成，陷入技術調整。一直強勢的美股同樣未能倖免，標普500指數全周大跌13%，為2008年10月金融海嘯以來最大單周跌幅。

標指11個行業分類指數，全數已較52周高位跌逾10%，步入技術調整區。

當中，以大跌33%的能源股指數表現最差，次之為原材料、金融及通訊科技，同跌逾15%；消費者必需品指數跌11%，已是跌幅最小。

標指500隻成份股中，47%已較52周高位大跌20%或以上，跌幅介乎10%至20%的股份則有51%。

僅得10隻股份跌幅不夠10%，包括Allergan（美：AGN）、 Quest Diagnostics （美：DGX）及Clorox（美：CLX）等受惠新冠肺炎疫情的醫療及衛生用品股。

早前發出盈警的蘋果（Apple，美：AAPL）及萬事達卡（Mastercard，美：MA），同較52周高位大跌19%。

五大科企FAANG中，僅得Netflix跌幅不超過10%。

Wellington Shields & Co市場分析師Frank Gretz周五向客戶發出報告，警告仍未是入市撈底的時機，「本周跌勢之急，恐怕跌市仍未結束」。

責任編輯：嚴智勇