【美股午市】道指瀉千點後 跌幅收窄至近400點

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【日本疫情分佈圖】全國11死 北海道頒布緊急狀態
新冠肺炎疫情蔓延全球，市場憂慮加深，道指一度再瀉逾1000點，午市跌幅顯著收窄 ； 惟避險情緒未退，美債繼續受捧，10年債息低見1.149厘。
恐慌情緒籠罩美股，道指一度瀉1085點，截至本港時間凌晨2時，報25367點，跌398點；標指報2949點，跌29點；納指報8544點，跌22點，稍早時一度輕微轉升。
避險資金繼續湧入美債，10年美債息創歷史新低。美元偏軟，日圓抽升。
利率期貨顯示，市場押注儲局於3月減息0.25厘。但聖路易斯儲行行長布拉德（James Bullard）稱中國疫情擴散漸見穩定，認為局方政策處於良好位置，除非疫情真的引發全球疫症大流行（pandemic），他才會支持進一步減息。
油金續捱沽，金價目前挫3.5%。油價進一步下瀉，紐約期油挫5%。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|-398點
|25367點
|美國標指
|-29點
|2949點
|美國納指
|-22點
|8544點
|歐洲Stoxx 600指數
|-3.5%
|375.65點
|美匯指數
|-0.1%
|98.42
|歐元
|-0.1%
|1.0996美元
|日圓
|+1.2%
|108.29兌1美元
|美國2年債息
|-17點子
|0.937厘
|美國10年債息
|-13點子
|1.165厘
|紐約期油
|-5%
|44.78美元
|倫敦布蘭特期油
|-3%
|50.46美元
|現貨金
|-3.5%
|1578.9美元
|＊截至本港2時
責任編輯：柯志宏