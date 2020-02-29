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【美股午市】道指瀉千點後 跌幅收窄至近400點

環球經濟金融 02:02 2020/02/29

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新冠肺炎疫情蔓延全球，市場憂慮加深，道指一度再瀉逾1000點，午市跌幅顯著收窄 ； 惟避險情緒未退，美債繼續受捧，10年債息低見1.149厘。
恐慌情緒籠罩美股，道指一度瀉1085點，截至本港時間凌晨2時，報25367點，跌398點；標指報2949點，跌29點；納指報8544點，跌22點，稍早時一度輕微轉升。
避險資金繼續湧入美債，10年美債息創歷史新低。美元偏軟，日圓抽升。
利率期貨顯示，市場押注儲局於3月減息0.25厘。但聖路易斯儲行行長布拉德（James Bullard）稱中國疫情擴散漸見穩定，認為局方政策處於良好位置，除非疫情真的引發全球疫症大流行（pandemic），他才會支持進一步減息。
油金續捱沽，金價目前挫3.5%。油價進一步下瀉，紐約期油挫5%。

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 -398點 25367點
美國標指 -29點 2949點
美國納指 -22點 8544點
歐洲Stoxx 600指數 -3.5% 375.65點
     
美匯指數 -0.1% 98.42
歐元 -0.1% 1.0996美元
日圓 +1.2% 108.29兌1美元
     
美國2年債息 -17點子 0.937厘
美國10年債息 -13點子 1.165厘
     
紐約期油 -5% 44.78美元
倫敦布蘭特期油 -3% 50.46美元
現貨金 -3.5% 1578.9美元
     
＊截至本港2時    

責任編輯：柯志宏

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