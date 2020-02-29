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LINE美國成立電子貨幣交易所　BITFRONT投入服務

科技 08:00 2020/02/29

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LINE宣布，在美國成立全球電子貨幣交易所BITFRONT，提供法定貨幣對加密貨幣（Fiat-to-crypto），以及加密貨幣之間（Crypto-to-crypto）的美元交易。

電子貨幣愈見普及，就連通訊軟件LINE亦將代幣經濟版擴大至美國市場。LINE宣布，在美國成立全球電子貨幣交易所BITFRONT，由旗下專注於數碼資產和區塊鏈的子公司LVC Corporation中的LVC USA負責營運，提供法定貨幣對加密貨幣（Fiat-to-crypto），以及加密貨幣之間（Crypto-to-crypto）的美元交易。

LINE繼2018年7月在新加坡成立全球電子資產交易所BITBOX後，決定再建立全方位交易所，擴展法定貨幣對加密貨幣間的交易服務，藉此降低加密貨幣的採用門檻，以提升區塊鏈的使用率。

BITFRONT將以「利用創新技術克服傳統金融交易障礙」為宗旨，透過與其他交易所及訂單紀錄互連，提供高資產流動性，同時維持較小幅度的買賣差價。LINE指出，用家只須綁定銀行帳戶，即可用美元開始交易。

Facebook不排除加密幣Libra與貨幣掛鈎

【2020展望】區塊鏈技術有漏洞　加密貨幣隱憂注意

BITFRONT主要支援5大加密貨幣，包括LINE的電子貨幣LINK、比特幣（Bitcoin）、以太幣（Etherium）、比特幣現金（Bitcoin Cash）以及泰達幣（Tether），共提供15種語言界面。

LVC Corporation行政總裁高永受（Youngsu Ko）相信，該電子貨幣交易平台將受全球投資人信賴，承諾會繼續推廣區塊鏈及加密貨幣，使更多消費者使用這些電子貨幣及交易平台。

責任編輯：姚慧儀

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