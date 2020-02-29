恒指急挫　一文看清肺炎疫情對50隻藍籌受何影響

▲ 這場突如其來的疫情，使各行各業無一倖免受影響，從50隻大藍籌幫助了解究竟經濟有幾受影響。

一場突如其來的新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）大爆發，就如推倒骨排般，引發連環經濟反應，使各行各業都受到不同程度衝擊。由於恒指有50隻藍籌，除了是心理上覺得港股應該受影響外，透過50隻成分股的各自公布，更能理性看待所受到的影響。

公用事業營運未受影響，但預期會受市場需求減弱影響：

疫情爆發後，企業鼓勵員工遠程在家工作成為常態、放無薪假、輪班制等成為應急措施。

長和主席李澤鉅向集團旗下長和、長實地產 （01113） 、長江基建 （01038） 及電能實業 （00006） ，合共逾3.5萬員工，每日派發口罩1隻及消毒搓手液1支，鼓勵員工在疫情下安心工作。

中電 （00002） 宣布實行輪班返工制度，服務中心提供有限度服務。

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中華煤氣 （00003） 為食肆提供免費噴塗納米光觸媒。

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金融類：銀行業受關閉部份分行影響，保險企業關注保單銷售：

港交所 （00388） 行政總裁李小加表示，業務暫未見受明顯影響，但上半年IPO上市數目及與內地商討包括「ETF通」等大型市場結構改革的進度或受疫情拖累。另外，港交所容許上市公司刊發未審核初步業績，但未有對延長業績期「開綠燈」。

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銀行界包括滙豐 （00005） 、中銀香港 （02388） 、恒生 （00011） 因應疫情，2月初開始採取部分分行停運、調整營業時間等措施，並鼓勵員工在家上班。此外，各大銀行紛紛加入按揭「還息不還本」措施。

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恒生亦有31個網點暫停服務，佔總網點（99個）約31%，恒生業績會表示，添加信貸損失壓力。

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內銀建行 （00939） 、中行 （03988） 、工行 （01398） 、交行 （03328） 在內地推出中小企業支援措施，包括減息，借貸等。且向均成立疫情基金，分別捐款在3000萬元人民幣以上。關注資產質素，中銀保監容許銀行提高對不良貸款的容忍度。

友邦保險 （01299） 、中國平安 （02318） 及中國人壽 （02628） 均特別針對「新型冠狀病毒」推支援及理賠措施。同時疫情影響銷售保險。

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地產：零售業受直接衝擊，商場紛減租

恒基地產 （00012） 旗下商場受影響的零售、 飲食和教育租戶，可獲2月份基本租金減免20%至最高60%。

新鴻基地產 （00016） 按個別行業或商戶情況減免2月份基本租金30%至50%。

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九龍倉置業 （01997） 旗下海港城向租金減免2月份基本租金50%。

領展 （00823） 成立8000萬元「中小商戶同舟計劃」，並因應個別租戶經營狀況，延續去年下半年提供的針對性支援，包括分期繳納租金、免租期、租金減免等。

新世界 （00017） 旗下K11寬減2月份的租金，寬減幅度將按個別情況處理。

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恒隆地產 （0101） 向內地商場租户提供21天租金減半優惠，香港方面按情况而定，延續去年下半年因應社會事件提供的租金寬減措施。同時，集團撥款1000萬元人民幣成立「恒隆抗疫基金」。

華潤置地 （01109） 免除内地各商業項目所有店鋪春節期間的租金，全面關閉内地28個商業項目。

工商業：傳統製造業、服務業營運受影響：

騰訊控股 （00700） 因疫情由原定2月10日復工，一直推遲，至今未有準確返辦公地點時間。設立15億防疫基金，並在疫情期間推廣醫療類等小程序。其次，市場預計騰訊旗下遊戲《王者榮耀》、《和平精英》疫情期間現金流水創新高。

港鐵 （00066） 表示，因應新型冠狀病毒疫情令乘客量顯著下跌，暫時調整多條鐵路線的非繁忙時段列車服務，平均延長半分鐘至約兩分鐘，平日繁忙時段列車服務維持不變。此外，小商戶將會延續去年下半年實施的租金調整方案，其他連鎖及跨國集團商戶則因應不同的業務性質、受影響的規模及程度不同而有紓困方案。

吉利汽車 （00175） 副總裁楊學良認為，疫情讓2020年的車市開局更為艱難，尤其對於一季度車市會造成較大的影響。吉利1月汽車總銷量11.18萬輛，按年跌29%，按月減少14%；其中新能源車銷量4762輛，按年減少47.2%。

太古股份 （00019） 指，國泰航空 （00293） 因應新型冠狀病毒爆發大幅減少可運載量，該公司預警今年上半年的業績將大幅低於去年同期，加上新型冠狀病毒亦對太古公司部分其他業務造成較輕微的負面影響，意味上半年的經常性業績很可能顯著遜於去年上半年。

恒安國際 （01044） 加開口罩生產綫，可日產50萬個。將免費供應湖北10萬抗疫女醫護衛生巾、經期褲等衛生用品，直至疫情結束。

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全球移動通訊大會（MWC）停辦。中國聯通 （00762） 認為5G終端佈局與發展更是不會受疫情影響。

石藥集團 （01093） 生產的鹽酸阿比多爾片（商品名：琦效）是廣譜抗病毒藥物，納入治療方案。集團指，業績工作均按早期計劃推進，保障抗疫藥品供應及逐步產生。

金沙中國 （01928） 一度停業半個月，指肺炎疫情影響所有業務，但澳門項目興建進度沒受影響。

銀河娛樂 （00027） 一度停業半個月，副主席呂耀東稱，對業務影響頗大，但由於疫情仍未受控，故暫難以估計實際的財務影響。集團每日營運開支約300萬美元，會盡力減省支出，強調未有計劃裁員，會視乎具體情況及考慮不同因素，強調會保障員工得到穩定收入及生活。

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中國旺旺 （00151） 指，新型肺炎疫情可能會對集團農曆新年後，以及3月業務營運及財務表現產生不利影響。

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申洲國際 （02313） 指，至2月28日實際產能已達到原正常產能約95%。復工前，工廠短暫停產及產能短缺，曾對集團的整體生產水平造成短暫影響，正致力減輕有關不利影響，並將採取各種措施以彌補產能短缺。

暫未公布疫情相關影響的企業：

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