【日本疫情】一文看清 日本多個熱門旅遊景點、樂園急叫停（附表）
日本一向是港人熱愛的旅遊勝地，近日當地新冠肺炎疫情急速惡化，確診人數逾900宗，北海道更頒佈緊急狀態。雖然疫情爆發以來日本未有全面「封關」，但多個熱門旅遊景點或樂園陸續宣布暫停營業（見下表），重創旅遊業。
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自疫情在中國爆發以來，日本因中國訪客大減，早前僅有設施要暫時停產，例如石屋製菓旗下「白之戀人」在札幌市與北廣島市的工廠，要暫時停產至3月15日，其中札幌市工廠更決定於3月23日至27日停止生產綫。
|部分熱門景點或樂園
|暫停營業
|東京
|東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋
|2月29日至3月15日
|三鷹之森吉卜力美術館
|2月25日至3月17日
|三麗鷗彩虹樂園
|2月22日至3月12日
|三麗鷗和諧樂園
|2月22日至3月12日
|上野動物園
|2月29日至3月15日
|teamLab Borderless
|2月29日起
|讀賣樂園
|2月29日至3月15日
|富士急高原樂園
|3月1日至3月8日
|東京航海王塔
|2月28日至3月17日
|東京國立博物館
|2月27日至3月16日
|東京都美術館
|2月29日至3月16日
|葛西臨海水族館
|2月29日至3月15日
|豐洲市場（參觀通道）
|2月29日至3月15日
|日本奧林匹克博物館
|2月27日至3月16日
|江戶東京博物館
|2月29日至3月16日
|大阪京都
|大阪環球影城
|2月29日至3月15日
|大阪城
|2月29日至3月15日
|大阪生活今昔館
|2月28日至3月17日
|LEGOLAND® Discovery Center Osaka
|3月2日至3月15日
|大阪歷史博物館
|2月29日至3月16日
|國立國際美術館
|2月29日至3月15日
|四天王寺
|2月28日至3月13日
|大阪市立科學館
|2月29日至3月16日
|大阪市立自然史博物館
|2月29日至3月16日
|大阪文化館・天保山
|2月27日至3月9日
|京都國立博物館
|2月27日至3月16日
|其他
|奈良國立博物館
|2月27日至3月15日
|九州國立博物館
|2月27日至3月15日
事實上，日本政府在疫情消極的處理手法為人詬病，或許其中一大考慮是保住旅遊業經濟命脈。但隨感染人數飈升，不單景點及樂園，多場賽事及演唱會等也急煞停。
受累於疫情，視為經濟翻身機會的東京奧運，能否如期舉行也成為關注。若被迫取消，相信會為日本經濟帶來沉重的一擊。
早前經典神作動畫《AKIRA 阿基拉》因成功預測今年舉辦的東京奧運一事被熱烈討論，且該動畫今年內亦會推出重製版。比起《AKIRA 阿基拉》，或許日本現時更適合播另一套經典《龍珠》，看看是否如玄學家李居明所說，重播《龍珠》有助化解疫情。
基於疫情嚴峻，日本宣布如發現感染者，同機同行所有乘客有機會不得入境。早前東瀛遊 （06882） 表示，至3月底出發的日本旅行團，若因出發的航機上發現疑感染者，顧客需於當地隔離或折返香港，東瀛遊將全數團費及保險費退回給顧客。不過，還回費用將不包括機場稅及燃油附加費等。
另外，縱橫遊 （08096） 指，至4月底出發的日本旅行團的旅客，若因肺炎問題未能入境、需要在當地隔離，或折返香港，將會退還全數團費及保險費，包括機場稅及燃油附加費等稅項。另外，若疫情導致航空公司取消航班，或禁止港人入境，旅客亦可全數退款。
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