【日本疫情】一文看清　日本多個熱門旅遊景點、樂園急叫停（附表）

▲ 多個日本著名景點因疫情需宣布暫停開放

日本一向是港人熱愛的旅遊勝地，近日當地新冠肺炎疫情急速惡化，確診人數逾900宗，北海道更頒佈緊急狀態。雖然疫情爆發以來日本未有全面「封關」，但多個熱門旅遊景點或樂園陸續宣布暫停營業（見下表），重創旅遊業。

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自疫情在中國爆發以來，日本因中國訪客大減，早前僅有設施要暫時停產，例如石屋製菓旗下「白之戀人」在札幌市與北廣島市的工廠，要暫時停產至3月15日，其中札幌市工廠更決定於3月23日至27日停止生產綫。

部分熱門景點或樂園 暫停營業 東京 東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋 2月29日至3月15日 三鷹之森吉卜力美術館 2月25日至3月17日 三麗鷗彩虹樂園 2月22日至3月12日 三麗鷗和諧樂園 2月22日至3月12日 上野動物園 2月29日至3月15日 teamLab Borderless 2月29日起 讀賣樂園 2月29日至3月15日 富士急高原樂園 3月1日至3月8日 東京航海王塔 2月28日至3月17日 東京國立博物館 2月27日至3月16日 東京都美術館 2月29日至3月16日 葛西臨海水族館 2月29日至3月15日 豐洲市場（參觀通道） 2月29日至3月15日 日本奧林匹克博物館 2月27日至3月16日 江戶東京博物館 2月29日至3月16日 大阪京都 大阪環球影城 2月29日至3月15日 大阪城 2月29日至3月15日 大阪生活今昔館 2月28日至3月17日 LEGOLAND® Discovery Center Osaka 3月2日至3月15日 大阪歷史博物館 2月29日至3月16日 國立國際美術館 2月29日至3月15日 四天王寺 2月28日至3月13日 大阪市立科學館 2月29日至3月16日 大阪市立自然史博物館 2月29日至3月16日 大阪文化館・天保山 2月27日至3月9日 京都國立博物館 2月27日至3月16日 其他 奈良國立博物館 2月27日至3月15日 九州國立博物館 2月27日至3月15日

事實上，日本政府在疫情消極的處理手法為人詬病，或許其中一大考慮是保住旅遊業經濟命脈。但隨感染人數飈升，不單景點及樂園，多場賽事及演唱會等也急煞停。

受累於疫情，視為經濟翻身機會的東京奧運，能否如期舉行也成為關注。若被迫取消，相信會為日本經濟帶來沉重的一擊。

早前經典神作動畫《AKIRA 阿基拉》因成功預測今年舉辦的東京奧運一事被熱烈討論，且該動畫今年內亦會推出重製版。比起《AKIRA 阿基拉》，或許日本現時更適合播另一套經典《龍珠》，看看是否如玄學家李居明所說，重播《龍珠》有助化解疫情。

基於疫情嚴峻，日本宣布如發現感染者，同機同行所有乘客有機會不得入境。早前東瀛遊 （06882） 表示，至3月底出發的日本旅行團，若因出發的航機上發現疑感染者，顧客需於當地隔離或折返香港，東瀛遊將全數團費及保險費退回給顧客。不過，還回費用將不包括機場稅及燃油附加費等。

另外，縱橫遊 （08096） 指，至4月底出發的日本旅行團的旅客，若因肺炎問題未能入境、需要在當地隔離，或折返香港，將會退還全數團費及保險費，包括機場稅及燃油附加費等稅項。另外，若疫情導致航空公司取消航班，或禁止港人入境，旅客亦可全數退款。

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