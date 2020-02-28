【美股開市】道指又瀉1000點 10年債息1.16厘新低

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【日本疫情分佈圖】全國10死 北海道頒布緊急狀態
新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情在全球蔓延的趨勢未見緩和，市場憂慮加深，避險情緒升溫，美債價升息跌，10年美債息再創新低，首次跌穿1.2厘水平，美股延續跌勢，道指周五開市再瀉逾1000點，低見24690點，為本周第3次跌幅多達1000點。
避險資金繼續投入美債，10年美債息低見1.16厘，創歷史新低；2年美債息亦跌穿1厘水平，低見0.89厘。
利率期貨顯示，市場押注美國聯儲局於3月減息1/4厘，機率達到100%。但聖路易斯儲行行長布拉德（James Bullard）對此冷待，他稱中國疫情擴散已經漸見穩定，認為局方政策處於良好位置，除非疫情真的引發全球疫症大流行（pandemic），他才會支持進一步減息。
CNBC環球財務總監會議的調查顯示，40%巨企的財務總監均預期，新冠肺炎疫情將令中國需求「大幅下降」（major decrease）。業務跟中國市場關係密切的蘋果（Apple，美：AAPL）沽壓沉重，急挫5.5%，其餘29隻道指成分股僅得3M錄得升幅。
中國需求被看淡，澳元跌1%，報65.03美仙；歐元和英鎊偏軟，分別跌0.4%和0.5%，報1.0963美元和1.2823美元；美匯指數變動不大，徘徊98.5左右；日圓升1.2%，報108.31兌1美元。
油價跌勢未止，布蘭特期油有望下試50美元關，跌3%，報50.6美元；紐約期油更挫4.4%，報45.01美元。現貨金跌1.5%，報1618.6美元，有指是黃金投資者沽貨獲利。
另外，美國1月份個人開支增長放緩，按月升0.2%，低於前月的升0.4%，亦遜市場預期的升0.3%；個人收入按月升0.6%，是近一年最大升幅，但數據未反映新冠肺炎疫情造成的影響。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|-966點
|24800點
|美國標指
|-109點
|2868點
|美國納指
|-270點
|8295點
|歐洲Stoxx 600指數
|-4%
|373.75點
|美匯指數
|+0.1%
|98.57
|歐元
|-0.4%
|1.0963美元
|日圓
|-0.5%
|1.2823兌1美元
|美國2年債息
|-20點子
|0.95厘
|美國10年債息
|-13點子
|1.168厘
|紐約期油
|-4.4%
|45.01美元
|倫敦布蘭特期油
|-3%
|50.63美元
|現貨金
|-1.5%
|1618.6美元
|＊截至本港晚上11時11分
責任編輯：方賢