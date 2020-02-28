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外滙基金1月份總資產 按月減少651億元

金融經濟 20:49 2020/02/28

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金管局更新外滙基金最新資產狀況，截至今年1月底，外滙基金總資產4.19萬億元，按月減少651億元，其中主要反映港元資產大幅減少。

期內，港元資產按月減少469億元，外幣資產減少182億元。其中，港元資產減少主要由於獲認購而未交收的外滙基金票據及債券減少，以及銀行借款減少，但有關減幅因財政儲備存款增加而被部分抵銷。

1月份的貨幣基礎1.69萬億元，按月增加263億元或1.6%，主因負債證明書總額上升，反映農暦年前後對紙幣的季節性需求。

港人民幣存款2月起回升

存款方面，銀行1月份存款總額未有明顯變動，當中港元存款升1.1%，外幣存款則下跌1.2%。

人民幣存款則下跌3.1%至6125億元。金管局發言人表示，估計可能與一些企業在農曆新年前的財務調撥有關。根據初步數據，截至2月中存款已有所回升。

發言人續指，香港銀行體系的人民幣流動性管理維持穩健。1月份，香港的人民幣即時支付結算（RTGS）系統錄得的平均每日交易額超過1.1萬億元人民幣的高水平，代表香港的人民幣資金池繼續支撐大量的金融中介活動。

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