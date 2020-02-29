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日本首相助理無視疫情照搞百人宴「東北無確診」開口即中

環球社會熱點 13:03 2020/02/29

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新冠肺炎日本疫情 首相安倍晉三助理秋葉賢 無視疫情照搞百人宴

日本的新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情嚴峻，疫情總數超過900宗。日本政府呼籲避免舉行大型活動，但日本首相安倍晉三的助理秋葉賢未有放到心上，在東北地區宮城縣舉行百人盛宴。秋葉賢還稱，東北地區6縣沒有新冠肺炎疫情。結果宮城縣周六（29日）出現首宗確診個案，成為日本東北首例。

【日本疫情分佈】東北地區淪陷 宮城縣首例

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日本共同社報道，日本首相安倍晉三的助理秋葉賢也，周三（26日）晚於宮城縣仙台市舉辦宴會慶祝出書。共同社引述相關人士透露，現場為立餐形式的宴會，規模約有100人。秋葉夫婦當晚出席宴會，日本防衛大臣河野太郎原定出席宴會發表演講，但臨時取消出席，改以影片形式發表講話。

秋葉為舉辦宴會作出辯護，指當時難以直接取消宴會，故將規模縮小為往年一半。秋葉更強調他作為首相助理，作出慎重的判斷。

【歐洲疫情分佈】法國確診急升2倍 意大利近900例

日本神奈川縣新病毒檢測 30分鐘有結果

厚生勞動省指，各都道府縣並無公布病毒檢測實際情況。秋葉表示宮城縣檢測數量少，預算日後爆發疫情的風險極低，成為他決定舉辦宴會的關鍵。日本官房副長官岡田直樹則於周四（27日）表示，政府對個別政治家的政治活動不予置評。

日本政府周一（24日）召開新型冠狀病毒傳染病對策專家會議，專家指未來一至兩周為決定疫情受控或持續擴散的關鍵。專家建議盡量避免舉行人與人用餐距離較近的立餐酒會或飲酒聚會。

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責任編輯：鄭錦玲

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