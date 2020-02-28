散戶連日護盤 「千人操」是吉是凶?（訂戶專享）

港股持續調整，惟兩隻散戶愛股滙豐（00005）及阿里巴巴（09988）連日出現散戶數以千計散戶「撈底」盛況。大家或許疑問，面對美股外圍大跌驚濤駭浪，散戶信心何來?散戶撈底大軍，又能否發揮穩定大市的作用？

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