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散戶連日護盤 「千人操」是吉是凶?（訂戶專享）

金融經濟 19:25 2020/02/28

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港股持續調整，惟兩隻散戶愛股滙豐（00005）及阿里巴巴（09988）連日出現散戶數以千計散戶「撈底」盛況。大家或許疑問，面對美股外圍大跌驚濤駭浪，散戶信心何來?散戶撈底大軍，又能否發揮穩定大市的作用？

...

欄名 : 交易講場

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【新股IPO】新股唔怕大跌市闖關　記者會隔開似考場
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