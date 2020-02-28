散戶連日護盤 「千人操」是吉是凶?（訂戶專享） 金融經濟 19:25 2020/02/28 分享： 港股持續調整，惟兩隻散戶愛股滙豐（00005）及阿里巴巴（09988）連日出現散戶數以千計散戶「撈底」盛況。大家或許疑問，面對美股外圍大跌驚濤駭浪，散戶信心何來?散戶撈底大軍，又能否發揮穩定大市的作用？ ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 疫情全球擴散 供應鏈威脅再升級（訂戶專享） 2020/02/27 疫情全球擴散 供應鏈威脅再升級（訂戶專享） 美股捲完美風暴 倒迫減息壓力大（訂戶專享） 2020/02/26 美股捲完美風暴 倒迫減息壓力大（訂戶專享） 疫情日韓急擴散 全球衰退憂慮升温（訂戶專享） 2020/02/24 疫情日韓急擴散 全球衰退憂慮升温（訂戶專享） 美股閃跌響警號 港股要再下試二萬六?（訂戶專享） 2020/02/21 美股閃跌響警號 港股要再下試二萬六?（訂戶專享） 獅城預算贏掌聲 港預算案宜借鑑（訂戶專享） 2020/02/20 獅城預算贏掌聲 港預算案宜借鑑（訂戶專享） 低吸 派息 買入價 撈底 疫情 香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 滙豐控股（00005） 新冠肺炎 武漢肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入