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【疫市營商】餐廳外賣合集　放假在家享多國美食

商業 10:00 2020/02/29

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現時不少人氣餐廳均推出外賣，提供眾多美食選擇，包括Tea WG、千両、十和田等。（千両提供圖片）

放假又不想外出用餐，唯有宅在家中叫外賣。現時不少人氣餐廳均推出外賣，提供眾多美食選擇。

【新冠肺炎】溫野菜今全新開業　即推出外賣、放題優惠（附優惠碼）

Tea WG外賣茶香甜品
來自Tea WG的系列茶香甜品亦設有外賣自取服務，可預訂原個手工茶香蛋糕、精緻茶香糕點（單件蛋糕）及茶香馬卡龍。顧客只需提前三日透過官方訂購平台 (https://teawghk.oddle.me/zh_HK/) 揀選心水茶香甜品，然後選擇自取日期、時間及分店，即可預訂心水甜點，並不設最低消費。

Tea WG的系列茶香甜品亦設有外賣自取服務，可預訂原個手工茶香蛋糕、精緻茶香糕點（單件蛋糕）及茶香馬卡龍。（Tea WG提供圖片）

日式美食外賣優惠
千両推出「外賣訂購二重賞」，讓大家透過官方網站訂購或外賣平台預訂，均可歎盡千両美饌。現凡於推廣期內（即日起至3月31日）透過官方網上訂購平台（https://order.sen-ryo.com.hk/tc） 預訂，即可於千両旗下港九13間分店外賣自取，千両會員可享有外賣自取全單8折優惠，一般客戶則可享有85折優惠。

麥當勞「將軍漢堡」系列再登場　外賣享7折優惠（附優惠碼 ）

千両外賣包括壽司盛、刺身盛、便當、湯、沙律等。（千両提供圖片）

此外，外賣平台Food Panda及Uber Eats亦有提供千両旗下港九13間分店的訂購服務，有壽司盛、刺身盛、便當、湯、沙律等，讓食客安心留家都可享用千両的精選美食。

外賣自取壽司拼盤
位於尖沙咀及新蒲崗的十和田由即日起推出外賣自取服務，具有3款，特選外賣自取壽司拼盤，包括適合兩口子在家細味的20件壽司套餐（港幣$228元）、與一家四口分享的40件壽司套餐（港幣$428元），及可於辦公室與同事齊齊享用的60件壽司套餐（港幣$688元）。

【新冠肺炎】KKday進軍飲食界？推出餐飲優惠　高至47折（附優惠碼）

位於尖沙咀及新蒲崗的十和田由即日起推出外賣自取服務，具有3款壽司拼盤。（十和田提供圖片）

平均每件壽司只需12元起，即可嚐到赤蝦、蔥吞拿魚腩、油甘魚、帶子、火炙鰈魚邊、中拖羅等等高質壽司。食客亦可以選擇於外賣平台Food Panda訂購經典美食，午市套餐、丼飯、卷物、小食一應俱全。（https://www.foodpanda.hk/zh/restaurant/w7vg/towada-sushi

責任編輯：葉泳珊

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