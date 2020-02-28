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【新冠肺炎】工銀亞洲支援抗疫企業　提供外匯匯率優惠

商業 18:46 2020/02/28

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為支援抗疫相關企業，中國工商銀行（亞洲）有限公司為企業客戶加推新一輪紓緩措施。

為支援抗疫相關企業，中國工商銀行（亞洲）有限公司為企業客戶加推新一輪紓緩措施。凡與防疫、醫藥產品、治療設備生產和貿易相關之工商客戶，經該銀行辦理相關業務時，可申請優惠匯率價格。

該優惠匯率即在標準點差的基礎上減免50%或以上，以減少減少客戶匯兌成本。工銀亞洲是次優惠即日起生效，有效期至2020年8月31日。除部分主要貨幣之外，另亦提供泰國銖、新加坡元、南非蘭特、丹麥克朗等交易。

（工銀亞洲提供圖表）

網上銀行發薪服務費用減免 
另外，由即日起至2020年8月31日，工銀亞洲新登記的企業客戶經網上銀行提交代發薪金指令，可獲享最多半年的服務費用豁免。薪金最快可於發薪日當日到賬。 

「商戶寶」服務費用豁免 
由即日起至2020年12月31日，中小企企業客戶於工銀亞洲各分行新開通「商戶寶」服務，並透過該產品管理名下賬戶資金，可獲服務費用豁免。中小企業客戶可透過「商戶寶」，處理餘額調撥、透支補款、預約存單、預約購匯、隔夜投資及預約投資等工作。

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責任編輯：葉泳珊

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