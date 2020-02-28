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垃圾股離奇炒高4倍 全因與Zoom撞名帶挈

環球經濟金融 18:43 2020/02/28

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美垃圾股離奇炒高4倍 疑與視像通訊股Zoom撞名帶挈

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）下，不少企業推行在家工作，大學生在家上課，去年上市的視像通訊軟件公司Zoom Video Communications（美：ZM）股價逆市受惠。惟不知是有人渾水摸魚，抑或是馮京作馬涼，令名稱接近、美股代號更直接叫Zoom的垃圾股Zoom Technologies（美：ZOOM），今年來股價離奇被炒高逾400%。

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被炒高的Zoom Technologies，於針對專業投資者而設的美國OTC（over the counter，場外交易）市場交易，即美國唯一不需要提交財報的公開市場，是真正的垃圾股。

據MarketWatch報道，公司是長期停運的僵屍企業，相關地址找不到公司代表，自2011年以來，從未提交收入財報。

惟股價近日卻被瘋炒，Zoom Technologies周四收市勁升約30%，全周料升近1倍，今年以來升逾400%，市值升至1,600萬美元。

表面上，Zoom Technologies的股價波動具體波動原因不明；實際上，應與近日表現強勢的科技股Zoom Video撞名帶挈有關，間接受惠於新冠肺炎疫情。

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新冠肺炎疫情下，總部位於加州三藩市的Zoom Video獲美資券商Bernstein唱好，指公司旗下視像通訊軟件下載量急升增。美股一片風聲鶴唳下，Zoom Video上日逆市收升6.2%，今年以來升67%，市值高達320億美元。

Zoom去年4月上市，其早期投資者包括李嘉誠。資料顯示，李嘉誠旗下的維港投資早於2013年已投資Zoom，成為該公司首個機構投資者。

記者：林建忠

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