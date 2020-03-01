不計1人1萬　香港另花逾730億元抗疫+紓困 亞洲區最重手

▲ 去年8月至今年2月，政府已推出四輪共250億「撑企業、保就業」紓困措施。

社會運動加上新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情，香港經濟受重創。不計預算案人人派1萬元總額的700多億元，政府另外有多項措施撐經濟。去年8月至今年2月，政府已推出四輪共250億「撑企業、保就業」紓困措施，上周亦通過300億防疫抗疫基金，為中小企「吊鹽水」。四輪措施、抗疫基金連同今次預算案撐企業措施，累花金額逾733億元，是鄰近地區中落藥最重。

香港

新一份預算案強調撐企業、保就業。政府今次共推出12項措施撐企業，包括企業特惠低息貸款、寬減利得稅、非住宅物業差餉、商業登記費等，涉及款項183億元。

事實上，為了應對此前社會運動對經濟的衝擊，政府早在去年8月已推出紓困措施，包括寬減非住宅用戶水費及排污費、向非住宅用戶提供電費補貼；對運輸業、旅遊業等行業提供補貼、減免政府產業50%租金，為各行業的中小企節流；並優化「中小企融資擔保計劃」，幫助企業融資。多輪紓困措施合共涉及約250億元，連同預算案撐企業、保就業措施的183億元，合共涉433億元。

本港經濟去年因中美貿易戰及社會運動衝擊急劇放緩，其後更陷入衰退，政府早在去年8月已出手落藥，這亦解釋了為何香港刺激經濟或紓困措施的金額會較其他地方高。

新加坡

為應對新冠肺炎疫情衝擊，新加坡政府亦有推出紓困措施，包括斥16億坡元（約89億港元）用於紓緩民生壓力，例如將按收入計算向年滿21歲國民每人派錢最多300坡元（約1674港元）、為組屋住戶提供水電回扣等。

另外，當局亦擬斥40億坡元（約223億港元）援助各行各業，包括幫僱主支付永久居民僱員的8%工資，為期3個月，每月上限為每名僱員3600坡元（2萬港元）。政府另外會直接向受疫情打擊的旅遊、航空、飲食等行業提供稅務優惠、租金豁免等，又將協助受影響行業的僱主保留和培訓逾33萬名員工。

馬來西亞

馬來西亞政府最近亦宣布200億馬幣（約371億港元）刺激經濟措施，協助受新冠肺炎疫情衝擊的行業，當中重點支持旅遊業。

有關措施包括豁免或減少受影響行業的稅務，如豁免酒店服務稅，旅遊公司延期支付稅款6個月，酒店、旅行社、購物商場等享有電費折扣等。另外，為了提振國內旅遊業，政府為納稅人提供旅遊稅務優惠，並向每名國民發出數碼優惠券，可用於本地航班、火車票和酒店住宿。

印尼

印尼政府近日公布規模達10.3萬億印尼盾（約7.4億美元或58億港元）刺激經濟方案，以加大力道支撐經濟並且提振遭受新型冠狀病毒疫情衝擊的觀光、航空與房地產業。

印尼政府將讓全國十大觀光景點的飯店與餐廳從3月1日起的3個月期間內免稅。印尼國家石油公司亦將以優惠價格出售飛機燃料給航空業者，讓業界能以30%折扣的價格銷售赴這些觀光地的四分之一飛機座位。

相關文章：

【零售寒冬】逾百分店停業 一文看清零售餐飲股寒風

【日本疫情】東京迪士尼樂園將關閉2周 香港、上海已關1個月