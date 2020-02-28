【新冠肺炎】KKday進軍飲食界？推出餐飲優惠　高至47折（附優惠碼）

▲ 由2 月28 日起，KKday推出「KKday 環球美食」專用優惠碼，提供高達47 折的美食折上折優惠。（KKday提供圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情仍未受控，不少食肆紛紛推出優惠吸客。主打旅遊服務預訂的KKday亦「撈過界」，為港人搜羅多間本地餐廳優惠，更推出專用優惠碼，可享高達47 折的折上折優惠。

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由2 月28 日起，KKday將推出「KKday 環球美食」專用優惠碼，提供高達47 折的美食折上折優惠。顧客只需在KKday 手機應用程式，即可以預訂餐廳及享受美食優惠。

「KKday 環球美食」首輪優惠包括：（1）精選本地餐飲產品低至半價優惠、（2） 於推廣期內購買香港美食產品滿280元，輸入優惠碼「HKFOOD20」可享減20元優惠；滿500元，輸入優惠碼「HKFOOD40」可享減40元優惠。

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打頭陣的餐廳包括名人熱捧灣仔意大利餐廳「The Oyster House」、茶藝老師葉榮枝先生主理的中環大館茶藝館「樂茶軒」、由本地藝術團體所經營的佐敦咖啡小店 「冚棒唥」、香港本地手工啤釀酒廠「少爺啤酒導賞團」 等。

▲ The Oyster House的法國皇室生蠔套餐（12 隻）原價576元，現有47折優惠。（KKday提供圖片）

當中，以「The Oyster House」的折扣最大。法國皇室生蠔套餐（12 隻）原價576元，現有47折優惠，只需268元。

KKday 亦指，未來將會不斷豐富平台上的餐飲產品，亦歡迎各大餐廳、美食加盟KKday，讓各地會員有更多的美食選擇。

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