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【空軍戰報】港股沽空率連續6日高於15% 去年9月以來最長

金融經濟 18:10 2020/02/28

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外圍轉弱，港股全日大成交下挫逾600點，港股全日成交額高達1,682億元，同時沽空額亦高達288.22億元，令港股沽空比率高達17.1%，為去年11月以來高位。而且這是連續6日大市沽空比率高於15%的高水平，利淡後市走向。

沽空率高達17% 去年11月以來高位

受累新冠肺炎疫情全球擴散，以美股為首的全球崩盤下挫，港股今日亦一度失守26000點大關。近日來，港股沽空率持續高企，計及今日，已連續6日大市沽空比率高於15%。這是港股自去年9月以來的最長的高沽空比率時期。

 

 

於去年8月至9月期間，中貿易戰加上本地的社會運動，令恒指一度失守25500水平。當時大市於9月份出現6日沽空比率高於15%；於8月至9月初更曾出現連續17日沽空比率高15%的情況。

另外，沽空股份方面，盈富基金 （02800） 今日全日沽空額23.5億元，沽空比率48%；騰訊 （00700） 沽空額22億元，沽空比率17.8%；滙豐 （00005） 沽空額16.6億元，沽空比率45.5%。

目前港股沽空率再高企不下，勢必利淡港股後市。

責任編輯：錢家鋒

騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005） 香港股票 疫情 沽空
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