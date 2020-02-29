美國再有兩宗源頭不明確診 確認用緊急法加快口罩生產

▲ 新冠肺炎美國疫情 N95口罩不足 華府擬用緊急法加快生產

美國出現懷疑社區傳播的新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎），特朗普政府正加緊應對，除了委派副總統彭斯率領抗疫，並宣布動用《國防生產法》，以加快生產國內口罩和防護衣，對抗新冠肺炎疫情。

另外，加州再有第二宗未知傳播源頭的確診個案，俄勒岡州亦有一宗。美國至今有約60宗確診個案。

【日本疫情分佈】東北地區失守 北海道緊急狀態

首相助理照搞百人宴「東北無確診」開口即中

路透社日前引述兩名華府匿名官員作出上述報道，華府周五（28日）作出相關公布。

該項《國防生產法》（Defense Production Act）於1950年通過，授權總統基於國家安全等原因，擴大關鍵材料或產品的生產，料可就此要求美國最大口罩生產商3M和Honeywell提高相關產能。

夏威夷無疫情也瘋搶物資 爆買廁紙口罩糧食

美隔離區恐變播毒區 防具不足如常回家

衛生部長阿扎爾（Alex Azar）本周向國會作證指，美國目前約有1200萬個N95口罩庫存，但需要的儲備量約為3億個，以供醫護人員使用，而目前只有一小部分能夠立即使用，另有500萬個則已過使用期限。他明言，中國控制了很多跟口罩生產相關的原材料和產能。

有份披露消息的衛生部官員稱，衛生部周三曾經跟國土安全部舉行電話會議，雙方官員曾經討論引用《國防生產法》的可能性，務求加快生產相關個人防護裝備。

【歐洲疫情分佈】法國確診升2倍 購2億口罩

德國口罩供應短缺 醫院料最多捱半年

國土安全部官員則披露，口罩和防護衣一類裝備一直很少在美國製造，假如只靠國內產能，可能難以滿足全美國的需求。

上述兩部門未回應報道，但路透社隨後獲匿名白宮官員確認，華府正在研究利用相關法律擴大生產防護裝備。

該官員稱，假如甲公司製造了許多口罩，但把80%材料用在普遍口罩上，僅撥20%材料生產N95，而透過《國防生產法》，政府便可以要求公司改變生產線，讓80%材料用在生產N95口罩。

日本終於全國停課 官員議員竟然炮轟

南韓大邱不夠床位 一半患者不在醫院

美國恐現超級傳播 社區爆發首病人延誤4日確診

責任編輯：方賢