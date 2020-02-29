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【美國疫情】再多數宗源頭不明確診 頒緊急法加快口罩生產

環球社會熱點 16:33 2020/02/29

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新冠肺炎美國疫情 N95口罩不足 華府擬用緊急法加快生產

美國出現懷疑社區傳播的新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎），特朗普政府正加緊應對，除了委派副總統彭斯率領抗疫，並宣布動用《國防生產法》，以加快生產國內口罩和防護衣，對抗新冠肺炎疫情。

美國至今有66宗確診個案，而周五新增4宗確診，分別來自加州、俄勒岡州及華盛頓州（2宗）。

新增個案中，大部分患者也沒有明確與疫情重災區國家相關人士接觸的紀錄，意味很大可能為未知傳播源頭的確診個案。當中，加州為第2宗源頭不明的確診個案。

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路透社日前引述兩名華府匿名官員作出上述報道，華府周五（28日）作出相關公布。

該項《國防生產法》（Defense Production Act）於1950年通過，授權總統基於國家安全等原因，擴大關鍵材料或產品的生產，料可就此要求美國最大口罩生產商3M和Honeywell提高相關產能。

夏威夷無疫情也瘋搶物資 爆買廁紙口罩糧食

美隔離區恐變播毒區 防具不足如常回家

衛生部長阿扎爾（Alex Azar）本周向國會作證指，美國目前約有1200萬個N95口罩庫存，但需要的儲備量約為3億個，以供醫護人員使用，而目前只有一小部分能夠立即使用，另有500萬個則已過使用期限。他明言，中國控制了很多跟口罩生產相關的原材料和產能。

有份披露消息的衛生部官員稱，衛生部周三曾經跟國土安全部舉行電話會議，雙方官員曾經討論引用《國防生產法》的可能性，務求加快生產相關個人防護裝備。

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國土安全部官員則披露，口罩和防護衣一類裝備一直很少在美國製造，假如只靠國內產能，可能難以滿足全美國的需求。

上述兩部門未回應報道，但路透社隨後獲匿名白宮官員確認，華府正在研究利用相關法律擴大生產防護裝備。

該官員稱，假如甲公司製造了許多口罩，但把80%材料用在普遍口罩上，僅撥20%材料生產N95，而透過《國防生產法》，政府便可以要求公司改變生產線，讓80%材料用在生產N95口罩。

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責任編輯：方賢

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