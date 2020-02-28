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【定期存款】3個月港元定存　工銀4.2厘最高息

金融經濟 18:38 2020/02/28

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今天（2月28月）正值月結、但1個月港元拆息不升反跌，更呈3連挫，僅報1.65厘。正因拆息低企，本周共有7間港銀減港元定存息，無懼疫情已突襲全球。專家指，同業普遍忍手，眼下既須專注抗疫，又要應付「全民」派錢1萬元的死綫大限殺到；預期下半年才恢復搶存戰。

環球大跌市下，今天星展、大眾銀行及旗下的大眾財務、以至招商永隆仍減息；日前華僑永亨、建行亞洲及交銀香港亦調低短存息。綜觀2020年首兩月，已連續第9周減息的銀行數目遠較加息多，呈減快加慢格局。

單以本周計，中長息的高息榜稍執位，基於大眾財務今天全面削短中長息0.125厘，令半年及一年的新息率僅得2.25厘。大眾財務在半年息的排名，滑落一級至險守季軍（見表）。同樣長息也由富邦的2.3厘取代變亞軍。

3個月年息工銀亞洲膺「高息王」

雖然市場的減息浪未止，綜覽市面21間港銀，3個月年息仍以工銀亞洲的4.2厘膺「高息王」。

東亞銀行高級外滙市場策略師葉澤恆預計，同業留力，靜待下半年才出擊，畢竟屆時料面對雙重夾擊，因政府擬推總額不少於130億元的通脹掛鈎債券（iBond），以及俗稱「長者iBond」的銀債；同時政府落實於暑假向大約700萬市民派錢1萬元，料業界搶攻逾百億元的派糖商機。

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈指，市場擔心環球經濟的衰退風險驟增，累及融資借貸活動猶如冰封，料業界觀望至臨近下月的中下旬、當首季的季結將至，視乎屆時拆息的走向，才酌量加存息，冀粉飾業績及盡量避免客戶流失。

金管局剛公布1月份本港的存款總額上升1.1%；貸存比率由去年底的90.3%，終回落至1月底的89.4%，凸顯存款增加，但貸款卻沒有明顯變動，業界指銀行更乏誘因在弱市下加息吸存。。

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注意︰各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外要求

記者︰曾桂芬

欄名 : 定期存款

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