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【再買人？】利物浦收入升17%　管理層：繼續把收入用於加強陣容

金融經濟 17:54 2020/02/28

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今季戰績彪炳的利物浦的管理層表示會續把收入用於加強陣容

球會利物浦公布2018/19球季財務業績，營業額按年升逾17%，錄5.33億英鎊，其中媒體、商業、比賽收入均見提升；另外，稅前總利潤則為4200萬英鎊。

根據財務業績，利物浦媒體收入增加4100萬英鎊，至2.61億英鎊；商業收入增加3,400萬英鎊，至1.88億英鎊；比賽收入增加350萬英鎊至8,400萬英鎊。球會解釋，收入增長除了因開展了全新歐聯轉播合約，亦因上季在英超排名第二，帶來額外的合作伙伴協議及商業收入。

上季利物浦買入法賓奴、沙基利、艾利臣等多名球員。利物浦首席營運總監安迪曉士（Andy Hughes）表示，「球會財務可持續性增強，使利物浦能夠在引入球員和基建設施方面重大投資」，並指往後將繼續把「收入用於加強球隊的陣容及球會的基建設施，為未來做準備。」

至於晏菲路球場擴建，安迪曉士稱計諮詢已到了第二階段，認為擴建將提高球場的觀眾容量，及後亦將與當地居民、企業和社區團體等關鍵持分者對話。

利物浦在德勤足球會財富排行榜（Deloitte Football Money League）排名為第7，按年升2位。

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