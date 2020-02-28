新創建半年溢利跌33%、派息不變　巴士渡輪虧損擴大、核心業務增長

▲ 新創建半年盈利跌33%，但維持派息不變。

新世界 （00017） 與同系新創建 （00659） 同日發半年業績，新創建至去年底半年盈利減少33%至15.1億元，主要受設施管理、交通等業務「策略組合」所累，由公路、飛機租賃和保險組成的「核心業務」經營溢利仍增長12%。新創建擬派0.29元中期息，維持不變。

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新創建指，以經營溢利計，半年少賺6%至22.9億元，核心業務佔20.5億元或89%。受累缺少去年同期自蘇伊士新創建單次公平值收益，以及出售兩個天津港口的投資，令策略組合部分經營溢利跌59%至2.4億元。

核心業務中，佔比最多的道路業務經營溢利只輕微增長，佔9.5億元。即使完成出售北京首都國際機場剩餘股份，新創建受惠收購 Sky Aviation 的全期貢獻、機隊規模的擴大，應佔經營溢利增加16%至2.7億元，為眾業務增長最多。

新創建11月完成收購富通保險，兩個月就貢獻1.6億元經營溢利。

城巴新巴虧損增 會展仍錄經營盈利

策略組合中，包括會展和免稅店的設施管理表現最差，半年經營虧損擴大，1.5倍至3.6億元。新創建稱，會展中心有活動被取消，活動量和到訪人次按年分別下降 31%及 21%，但仍有正面貢獻，意味免稅店所受衝擊擴大。

社會運動下，由新巴、城巴和新渡輪組成的交通業務，虧損也擴大12%至2910萬元。新創建稱，去年8月已申請，期望今年2月起加價12%，但現時仍待香港政府批准。

新創建指出，期內持續優化及重整業務，出售非核心資產套現約9.1億港元。

公路停收費 疫情勢衝擊盈利

展望未來，新創建最大盈利來自公路業務，但中國政府為新型冠狀病毒疫情防控期間而前所未有對所有收費公路推行免收通行費，料有即時及短暫影響。公司指，中國政府將在適當時候公佈若干相關配套保障政策，維護有關各方的合法權益。

新創建續指，新型冠狀病毒於短期内為全球，特別是中國内地和香港的經濟罩上陰霾，公司在内地和香港擁有業務，疫情持續時間的長短將無可避免地對不同業務造成負面影響。