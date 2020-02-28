【口罩工廠】新世界鄭志剛：香港人要靠自己　撥款千萬生產「納米鑽石」口罩

▲ 新世界發展執行副主席鄭志剛指，新世界慈善基金投資1000萬元生產口罩，料4月投產

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情擴散，口罩需求大幅增加。新世界發展 （00017） 執行副主席鄭志剛表示，疫情下香港人要靠自己，因此新世界慈善基金投資1000萬元生產口罩，料4月投產，免費派予基層，長遠亦可為香港公共衛生出一分力。

鄭志剛表示，疫情爆發後，便發展很難在市場上找到口罩，團隊曾到俄羅斯、以色列、中東等地，與當地供應商接觸，發現口罩價格「很飄忽」，基於口罩供應相當重要，香港亦有大量科研及具創意的人才，於是決定投資兩條口罩生產綫，日產20萬個。

新世界將與本地著名材料分析及技術研發的創科公司 Master Dynamic Limited (MD)合作，研發採用「納米鑽石」專利技術提高口罩物料的防護性能，目標是生產出能導致細菌及病毒加速死亡的外科口罩。

他強調，生產口罩並非為了賺錢圖利，是希望能共創社會價值，除提供予集團旗下的老人院、巴士員工、物管員工外，其餘將以成本價發售予非牟利機構，為公共衛生出一分力，協助解決口罩問題。

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