土耳其威脅放行難民 迫歐盟介入敘利亞僵局

土耳其持續入侵敘利亞西北部，遭到敘軍空襲反擊，至少33名土軍士兵喪生及32人傷。土耳其揚言報復，並企圖迫使歐盟和北約介入，威脅將開放邊境予中東難民湧入歐洲。

土耳其國營傳媒報道，總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）半夜召開緊急會議商討，國防部長阿卡爾（Hulusi Akar）則聯同軍方多名指揮官在邊境部署針對敘利亞的行動。

土耳其揚言會作出報復，空中和地面支援部隊會炮轟「所有已知」的敘利亞政府目標。但報復行動的詳情暫時未明。

土耳其去年起以反恐名義，大舉揮軍入侵敘利亞伊德利卜省，攻擊當地的庫爾德人。而12月起，獲俄羅斯撐腰的敘利亞政府軍進佔該區，並從土耳其支持的叛軍手上爭奪區內控制權，令地區再趨混亂。

由於跟俄羅斯角力加劇，土耳其似有意把歐盟和北約（NATO）拖下水。土耳其匿名官員更向路透社稱，土方已決定不再阻止來自中東的難民進入歐洲，「所有難民，包括敘利亞人，如今都歡迎進入歐盟。」

有關威脅一旦成真，除了破壞土耳其2016年對歐盟所作的堵截難民承諾，更可能迫使西方不得不迅速介入敘利亞目前僵局，以及土耳其和俄羅斯之間的談判。

歐盟暫未回應，美國國務院則發聲明，重申支持北約盟國土耳其，並繼續呼籲敘利亞、俄羅斯和獲伊朗支持的武裝部隊立即中止這「卑鄙的進攻」（despicable offensive）。

土耳其和俄羅斯之前已經舉行兩輪談判，仍未能達成停火協議，並於周四舉行第三輪談判。但外界對談判並不樂觀，俄羅斯國營電視台在京判前夕便指，土耳其軍方曾利用肩托式火箭炮嘗試攻擊俄軍和敘軍軍機。

責任編輯：方賢