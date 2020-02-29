【美股調整】美企今年盈利恐零增長 高盛料標指下試2900

▲ 高盛認為，疫情將令美企今年盈利零增長，美股仍有下跌空間。

美國新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情惡化，市場瀰漫恐慌情緒，美股連跌7日，以2月中高位計，標普500指數只花6日便跌逾10%，陷入調整區，跌速是有史以來最快。美股周五尾段跌幅收窄近半，標指收報2954點。高盛認為現階段不宜撈底，稱美股仍有下跌空間，標指短期內可跌至2900點。

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高盛首席美股策略師科斯廷（David Kostin）及其團隊指出，中國首季經濟活動料急減，影響美國出口，擾亂供應鏈，美國經濟活動亦會減緩，料美企今年盈利增長停滯，下調標指企業全年每股盈利預測，由174美元降至165美元。

上述預測還只是疫症影響短暫下的較樂觀估計，高盛表示，最差情況下，標指企業今年盈利可跌13%，建議投資者應將資金轉向抗跌力較強的防守股。

高盛更新多個行業股票的評級，房地產股由中性變為增持，公用股由減持變為中性；工業股由增持變為中性，金融股由中性變為減持。

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花旗環球宏觀策略師Jeremy Hale及其團隊，亦稱不宜撈底，指即將公布的2月份經濟數據，恐不會全面反映最新疫情影響，盈利增長預測仍有下跌空間，直言事情或要變得更壞，才會好轉。

市場一般認為，經濟在疫情下顯著下滑，疫情結束後就會快速好轉，即所謂V型反彈，惟Hale指，若疫情出現全球性的爆發，V型反彈未必能實現，加上聯儲局近期的言論不是太鴿，市場狀況恐要再差一點，才能迫令聯儲局出手。

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記者：林建忠