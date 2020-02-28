中國債市今正式納入摩通債券指數　料吸逾1560億

▲ 中國在岸債市今日起被納入摩根大通旗下基準指數

中國股票納入MSCI國際基準指數後，雖然遭到美國政界拖壓，但中國再有資產獲納入國際大型指數，中國在岸債券納入摩根大通旗下的一系列旗艦指數，今日正式生效。

中國債券去年4月起被納入彭博─巴克萊全球綜合指數後，三大固定收益指數之一的摩根大通隨後於9月宣布，將中國在岸債券納入其基準指數，並於今日正式生效，預期可帶來逾200億美元（約1560億港元）的資金流入中國債市。

流動性較好的國債將從今日起加入GBI-EM Global Diversified、GBI-EM（Narrow） Diversified、GBI-EM Global、GBI-EM （Narrow）指數。中國的權重將達到前兩者10%的上限。根據相關規定，將分10個月分階段納入。跟蹤GBI-EM系列指數的資產規模達2260億美元，其中GBI-EM Global Diversified指數佔2020億美元。

此外，中國國債也將分階段加入亞洲（除日本外）本幣政府債券指數（JADE Global Diversified），權重最終不超過20%，以及全球指數GBI-AGG和GBI-AGG Diversified，權重佔比分別約0.78%和2.58%。

滙豐：人民幣債受惠於中國貨幣寬鬆

法國巴黎銀行大中華區環球市場部主管孫鴻志預計，中國在岸債券納入摩根大通指數將可帶來1500億元人民幣左右的境外資金。孫鴻志預測，境外投資者持有的中國債券的比例將在今年末提升至2.8%，並在2025年底增加至5%。其中，每年對國債的持有佔比將增加0.5個百分點，在2022年末將達到10%。

滙豐環球投資管理固定收益聯席董事林嘉銘表示，人民幣較其他新興市場貨幣為穩定，中國政府債券信貸高且可帶來的可觀收益，成為國際投資者興趣濃厚的誘因。

展望未來，林嘉銘指中國為應對新型冠狀病毒疫情帶來的影響，人行會實行寬鬆措施，人民幣債券可望從中得到持續支持中國主權及政策銀行票據具一定價值，其估值較已發展市場的估值更為吸引。由於寬鬆政策預計將持續，通脹率或趨向正常化，認為當前債券收益率曲線趨陡是一個投資機遇，並在投資級別的債券中延長存續期。

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