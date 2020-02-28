【藍籌業績】新世界上半年基本溢利跌27% 疫情對各行各業帶來重壓

▲ 新世界主席鄭家純（右）認為，新型冠狀病毒肺炎疫情出現，加劇市場對前景之憂慮，扭轉原本略為回復樂觀的情緒。

新世界發展 （00017） 截至去年底止上半財年基本溢利按年跌27%至39.29億元，主要由於香港物業發展沒有新項目竣工，及受到宏觀經濟表現及市場氣氛影響；中期息持平0.14元。

主席鄭家純認為，新型冠狀病毒肺炎疫情出現，加劇市場對前景之憂慮，扭轉原本略為回復樂觀的情緒，而疫情的未知數及不確定性，對各行各業及民眾的日常生活，帶來沉重壓力，市場預期企業倒閉潮與失業率，將會在進一步浮現。

3.9億元物業銷售收入下半財年入賬

香港物業發展分部業績之整體毛利率為48%，增長21個百分點。截至去年底，香港及新加坡未入賬之應佔物業銷售收入為79.4億元，其中3.9億元將於下半財年入賬；68.3億元將於2021財政年度入賬及11.7億元將於2022 財政年度入賬。

截至去年底，待售的住宅單位合共約287個，而沙田大圍站項目約3,000個住宅單位將會分期陸續登場，第一期共783個單位正等候預售許可審批。集團持有應佔總樓面面積約900萬平方呎之土地儲備可作即時發展，其中約420萬平方呎作物業發展。

香港租金收入升36%

內地物業發展在大灣區項目支持下，分部業績升59%；整體毛利率超過 60%，增長25個百分點，其中大灣區項目的毛利率更高達73%。

物業投資方面，香港及內地總租金收入分別升36%及6%。2020財政年度，香港投資物業旗艦合共增加超過150萬平方呎的面積，並於2021財政年度開始提供全年度貢獻。

2020財政年度至今，非核心資產出售進度理想，總金額合共約60億元。截至去年底，可動用資金合共約946億元：現金及銀行結餘約636億元及可動用的銀行貸款約310億元。

相關文章：新世界售德福廣場2期及PopCorn 2期商場權益予港鐵 作價30億元

【口罩工廠】新世界設口罩生產綫日產20萬個 成人兒童均有份（第二版）

【武漢肺炎】新世界K11：寬減個別租戶2月份租金