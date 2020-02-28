煤氣公司全力支持抗疫 為食肆噴塗納米光觸媒長效消毒劑

因應現時新型冠狀病毒疫情，以及響應政府呼籲嚴防病毒擴散，香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）宣布，安排為本港食肆噴塗納米光觸媒長效消毒劑（納米光觸媒）。

飲食是巿民日常生活的重要一環，惟近期受疫情之影響而卻步於外出用膳，恐怕受到病毒感染，嚴重影響餐飲業的生意。有見及此，煤氣公司決定全額資助為香港的食肆安排免費噴塗能長效消毒的納米光觸媒，一方面令巿民對食肆的衞生情況更有信心，同時亦對香港的餐飲業界作出支持，希望有助業界面對疫情的挑戰。

煤氣公司現正跟餐飲業界的主要商會聯繫，以便於下星期開始為食肆安排噴塗納米光觸媒，亦接受直接聯絡公司預約。煤氣公司會招募同事及義工參與，協助噴塗工作，並提供標貼，以便已噴塗納米光觸媒的食肆於店前張貼，方便巿民容易識辨。

煤氣公司主席李家傑博士說：「新型冠狀病毒疫情對香港各界和巿民均造成極大影響。煤氣公司一直致力回饋社會﹑造福巿民，亦視餐飲業界為公司的長期合作伙伴，所以特別組織今次為食肆噴塗消毒劑的舉措，希望提升巿民對食肆防疫方面的信心。我們希望在這關鍵時刻出一分力，與大家同心應對，期望香港能順利渡過疫情的挑戰，盡快重過健康

安心的生活。」

該納米光觸媒產品和技術是由本地創科公司「睿致科技」(Raze Technology) 研發的先進高科技，獲國際認證，可消滅病毒和細菌達99.9%，長效達 3 個月。

(資料由客戶提供)

