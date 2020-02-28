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【新股IPO】物管新股火熱　燁星首日公開發售超購逾293倍

金融經濟 18:55 2020/02/28

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市場消息透，內地鴻坤集團旗下物業管理服務供應商燁星集團，公開發售部分已超額認購近200倍， 

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情陰霾下，物管板塊繼續成市場焦點，市場消息透露，今日首日招股的內地鴻坤集團旗下物業管理服務供應商燁星集團  （新上市編號：01941） ，公開發售部分已超額認購近293倍，孖展金額逾46億元。 

綜合多間券商數顯示，當中輝立證券錄得35億元孖展認購、信誠則錄得10億元孖展認購。

值得注意的是，是次集資引入恒地  （00012）  聯席主席李家傑旗下Successful Lotus Limited為基礎投資者，認購2100萬元股份。

該股今起至下周五（3月6日）公開招股，計劃發行1億股，每股招股價介乎1.32元至1.58元，一手（2000股）入場費3192元，3月5日定價，3月13日上市，同人融資為獨家保薦人。

同期另一物管新股興業物聯孖展超購仍已逾800倍。

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責任編輯：趙偉津

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